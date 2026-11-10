Situație alarmantă la Ambulanță! Două județe nu au avut medic disponibil în timpul nopții
Situație alarmantă la Ambulanță
O pacientă în comă de la Spitalul din Râmnicu Sărat a așteptat patru ore o ambulanță cu medic. Salvarea a venit din București, de la 150 de kilometri.
O situație gravă petrecută la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat scoate la iveală problemele cu care se confruntă serviciile de ambulanță din România. O pacientă aflată în comă, care avea nevoie urgentă de transfer la Spitalul Județean Buzău, a așteptat aproximativ patru ore până când a fost găsit un echipaj medical specializat. Salvarea a venit tocmai din București, de la peste 150 de kilometri distanță.
Incidentul s-a petrecut în timpul nopții, când medicul de gardă de la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat a încercat să găsească o ambulanță dotată corespunzător și însoțită de un medic specialist în medicină de urgență.
Pacienta se afla într-o stare extrem de gravă, fiind diagnosticată cu comă hipercapnică și având mai multe afecțiuni asociate. Depindea de ventilație mecanică non-invazivă și de administrarea tratamentului prin injectomate, astfel că transportul nu putea fi realizat cu un echipaj obișnuit.
Nici Ambulanța din Râmnicu Sărat, nici cea din Buzău sau Prahova nu aveau medic disponibil
Potrivit relatării făcute publice de asistenta medicală Olga Zamfirescu, primul apel pentru găsirea unui echipaj specializat a fost dat în jurul orei 01:00.
Medicul de gardă a solicitat sprijinul Serviciului de Ambulanță Râmnicu Sărat, însă răspunsul primit a fost negativ: nu exista disponibilă o ambulanță cu medic specialist în medicină de urgență.
A urmat un apel către Serviciul de Ambulanță Buzău, dar nici aici nu a fost găsit un medic disponibil pentru intervenție. Nici serviciul din județul Prahova nu a putut trimite un echipaj care să preia cazul.
Astfel, deși transferul pacientei era unul urgent, medicul de la Râmnicu Sărat a fost nevoit să caute ajutor la o distanță mult mai mare.
Salvarea a venit din București, de la peste 150 de kilometri
După ce solicitările adresate serviciilor de ambulanță din zonă nu au avut rezultat, medicul a apelat dispeceratul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.
De această dată, răspunsul a fost favorabil. Cazul a fost preluat de echipajul 176, din care făceau parte medicul specialist în medicină de urgență Dragoș Barcă, asistenta Olga Zamfirescu și ambulanțierul Răzvan Stoica.
Deși echipajul se afla la peste 150 de kilometri distanță și membrii săi aveau deja în spate o tură solicitantă, aceștia au acceptat intervenția.
Ambulanța a pornit din Capitală către Râmnicu Sărat, pe fondul unei ploi persistente. Pentru a reduce timpul de deplasare, salvatorii au ales traseul pe autostrada A7.
Asistenta Olga Zamfirescu a povestit că oboseala acumulată după numeroase intervenții era resimțită de membrii echipajului, însă responsabilitatea față de pacientă a fost prioritară.
Pacienta a ajuns la Spitalul Județean Buzău după patru ore de așteptare
După sosirea echipajului la Râmnicu Sărat, pacienta a fost preluată și transportată sub supraveghere medicală permanentă către Spitalul Județean de Urgență Buzău.
Ambulanța era dotată cu aparatura necesară pentru monitorizarea și susținerea funcțiilor vitale, astfel încât pacienta să beneficieze de îngrijirile medicale necesare pe durata transportului.
La aproximativ ora 05:00, la patru ore de la primul apel pentru găsirea unui echipaj, pacienta a ajuns la unitatea medicală din Buzău.
Intervenția a fost relatată public de asistenta Olga Zamfirescu, care a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de serviciile de ambulanță și asupra importanței existenței unor echipaje medicale complete și a unor autospeciale moderne.
Lipsa medicilor de pe ambulanță, un semnal de alarmă pentru sistemul medical
Cazul de la Râmnicu Sărat ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea serviciilor județene de ambulanță de a răspunde solicitărilor medicale grave în timpul nopții.
Faptul că nu a putut fi identificat un medic disponibil în serviciile de ambulanță din zona Râmnicu Sărat, Buzău și Prahova, iar soluția a venit de la un echipaj din București, aflat la peste 150 de kilometri, evidențiază dificultățile de asigurare a intervențiilor de urgență.
Mesajul transmis de asistenta care a participat la misiune este unul clar: o ambulanță modernă, un medic pregătit și o echipă disponibilă nu reprezintă un lux, ci condiții esențiale pentru salvarea vieților omenești.
Cazul pacientei din Râmnicu Sărat arată cât de importantă este organizarea eficientă a serviciilor de urgență și disponibilitatea permanentă a personalului medical specializat.
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