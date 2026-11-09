Salariile demnitarilor ar putea crește din 2027. Deputații ar putea ajunge la 45.000 de lei brut
Salarii demnitari / Profimedia
Salariile demnitarilor ar putea crește din 2027. Președintele ar putea încasa 32.800 de lei brut, premierul 30.750, iar deputații până la 45.000 de lei.
Salariile demnitarilor din România ar putea înregistra majorări importante începând din 2027, în contextul pregătirii noii Legi a salarizării unitare. Potrivit estimărilor vehiculate în cadrul discuțiilor privind viitoarele grile de salarizare, președintele țării ar putea avea un venit lunar de aproximativ 32.800 de lei brut, în timp ce salariul de bază al unui deputat ar putea ajunge la 45.000 de lei brut.
Printre funcțiile vizate de modificările luate în calcul se numără cele de președinte al României, prim-ministru, ministru, parlamentar și primar. Noile prevederi ar urma să facă parte dintr-un mecanism de reorganizare a veniturilor din sectorul public.
Deocamdată, sumele prezentate reprezintă estimări și variante de lucru. Majorările nu sunt aprobate, iar cuantumurile finale vor depinde de forma legii și de negocierile care vor avea loc până la adoptarea acesteia.
Salarii mai mari pentru președinte, premier și parlamentari. Ce sume sunt luate în calcul pentru 2027
Conform calculelor prezentate în cadrul discuțiilor despre noua lege a salarizării, mai multe categorii de demnitari ar putea beneficia de creșteri ale veniturilor lunare.
Astfel, salariul brut al președintelui României ar putea crește de la 26.527 de lei la aproximativ 32.800 de lei. În cazul premierului, venitul lunar brut ar putea ajunge la 30.750 de lei, comparativ cu nivelul actual estimat la 25.297 de lei.
Pentru parlamentari sunt vehiculate, de asemenea, valori importante. Într-unul dintre scenariile analizate, salariul de bază al deputaților ar putea urca până la aproximativ 45.000 de lei brut.
Principalele valori avute în vedere sunt:
Președintele României: aproximativ 32.800 de lei brut, față de 26.527 de lei;
Prim-ministrul: aproximativ 30.750 de lei brut, față de 25.297 de lei;
Deputații: până la aproximativ 45.000 de lei brut, potrivit unuia dintre scenariile discutate.
Este important de precizat că aceste valori sunt estimative și nu reprezintă salarii majorate printr-o decizie definitivă.
Cum vor fi stabilite salariile în noua Lege a salarizării unitare
Una dintre modificările importante avute în vedere prin noua lege vizează introducerea unui mecanism de calcul bazat pe o valoare de referință și pe coeficienți de salarizare.
Potrivit variantelor prezentate în materialul-sursă, valoarea de referință ar putea fi cuprinsă între 4.100 și 4.325 de lei. Aceasta ar urma să fie înmulțită cu un coeficient stabilit pentru fiecare funcție, în funcție de responsabilitățile și poziția ocupată în sistemul public.
Prin această metodă, autoritățile urmăresc să stabilească o grilă unitară de salarizare pentru angajații plătiți din fonduri publice.
O altă schimbare luată în calcul privește structura veniturilor. O parte dintre sporuri ar putea fi incluse direct în salariul de bază, în timp ce anumite indemnizații ar putea fi eliminate sau reunite într-o singură componentă salarială.
Când ar putea intra în vigoare noile salarii ale demnitarilor
Aplicarea noii Legi a salarizării unitare este avută în vedere pentru 1 ianuarie 2027. Până atunci, autoritățile trebuie să stabilească forma finală a grilelor de salarizare și coeficienții corespunzători fiecărei categorii profesionale.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut că salariile demnitarilor nu au mai fost majorate de aproximativ opt ani. Acest argument se numără printre cele invocate în discuțiile privind actualizarea veniturilor din sectorul public.
Cu toate acestea, calendarul și nivelul eventualelor majorări nu sunt definitive. Implementarea noilor grile va depinde de deciziile Guvernului, de negocierile instituționale și de forma finală a actului normativ.
Ce se poate schimba în sistemul de salarizare din România
Noua lege ar putea modifica modul în care sunt calculate veniturile angajaților din administrația publică și ale demnitarilor. Principalele direcții urmărite sunt stabilirea unei valori de referință, aplicarea unor coeficienți diferențiați și reorganizarea sporurilor și indemnizațiilor.
Dacă variantele discutate vor fi păstrate în forma finală a legii, unele funcții importante din stat ar putea beneficia de salarii brute mai mari începând din 2027.
Până la adoptarea noilor prevederi, însă, sumele de 32.800 de lei pentru președinte, 30.750 de lei pentru premier și 45.000 de lei pentru deputați trebuie privite ca estimări, nu ca majorări salariale certe.
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