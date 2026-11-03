Spitalul Județean Buzău intră într-un amplu proces de modernizare

Spitalul Județean Buzău va fi modernizat prin lucrări de consolidare antiseismică, izolare termică și înlocuire a instalațiilor electrice și sanitare.
Un pas important a fost făcut pentru modernizarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ministerul Dezvoltării a emis ordinul care permite Consiliului Județean Buzău să înceapă procedurile necesare pentru reabilitarea unității medicale, într-un proiect de amploare care vizează întreaga infrastructură a spitalului.
Următoarele etape sunt semnarea contractului de finanțare și organizarea licitației publice pentru desemnarea constructorului. Aceste demersuri depind însă de alocarea creditelor de angajament de către Ministerul Dezvoltării, respectiv de aprobarea limitelor financiare în care pot fi asumate cheltuielile.
Consolidare antiseismică și eficiență energetică la Spitalul Județean Buzău
Proiectul de modernizare a Spitalului Județean de Urgență Buzău prevede intervenții complexe asupra clădirilor, cu accent pe creșterea siguranței structurale și reducerea consumului de energie.
Prima etapă va viza consolidarea antiseismică a clădirii principale, lucrările urmând să fie realizate în două faze, astfel încât activitatea medicală să poată continua fără întreruperi majore.
Pe lângă consolidarea structurii de rezistență, proiectul include și lucrări de eficientizare energetică, prin izolarea termică a pereților exteriori și înlocuirea integrală a tâmplăriei vechi.
Instalațiile electrice și sanitare vor fi schimbate complet
Modernizarea Spitalului Județean Buzău nu se va limita la reabilitarea clădirii. Planul de investiții prevede și înlocuirea completă a rețelelor electrice și sanitare, precum și instalarea unor sisteme moderne de iluminat și climatizare, cu un consum energetic redus.
Intervențiile urmăresc îmbunătățirea condițiilor din unitatea medicală, creșterea eficienței energetice și asigurarea unei infrastructuri adaptate cerințelor actuale din sistemul sanitar.
Potrivit estimărilor prezentate, întregul proces de reabilitare ar urma să dureze aproximativ doi ani.
Una dintre cele mai importante investiții în sănătatea buzoiană din ultimele decenii
Proiectul de modernizare a Spitalului Județean de Urgență Buzău se anunță a fi una dintre cele mai ample investiții realizate în infrastructura medicală locală în ultimele decenii.
După parcurgerea etapelor administrative și desemnarea constructorului, lucrările vor putea aduce schimbări importante pentru personalul medical și pentru pacienții care beneficiază de serviciile celui mai important spital din județ.
Modernizarea infrastructurii, consolidarea antiseismică și înlocuirea instalațiilor învechite reprezintă obiective esențiale pentru creșterea calității serviciilor medicale oferite buzoienilor.