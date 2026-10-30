Noi focare de variolă ovină și caprină în Buzău. Aproape 10.000 de animale, în pericol

Două noi focare de variolă ovină și caprină au fost confirmate în Buzău. Aproximativ 10.000 de animale sunt în zona de risc, iar vaccinarea începe în cinci localități.
Situația epidemiologică din județul Buzău se agravează după confirmarea a două noi focare de variolă ovină și caprină. Autoritățile sanitar-veterinare intensifică măsurile de prevenire a răspândirii bolii și pregătesc vaccinarea animalelor din localitățile aflate în zona de risc.
Noile focare au fost confirmate joi, în comuna Balta Albă, unde boala a afectat 80 de animale. Odată cu aceste cazuri, bilanțul animalelor afectate de la începutul anului se apropie de 4.000, iar riscul de extindere a bolii rămâne ridicat.
Cinci localități din Buzău, incluse în prima etapă de vaccinare
Potrivit reprezentanților Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, în zona de risc din jurul focarelor se află aproximativ 10.000 de ovine și caprine.
În urma evaluării riscului epidemiologic, medicii veterinari au decis ca vaccinarea să înceapă cu animalele din cinci localități: Balta Albă, Ghergheasa, Ziduri, Boldu și Cochirleanca.
Crescătorii de animale au fost deja informați despre măsurile care urmează să fie aplicate. Până în prezent, autoritățile nu au înregistrat refuzuri din partea proprietarilor pentru imunizarea efectivelor.
25.000 de doze de vaccin au ajuns în Buzău
Primele doze de vaccin au fost livrate județului, iar distribuirea acestora începe în contextul extinderii focarelor de boală.
Este vorba despre 25.000 de doze, însă cantitatea reprezintă doar aproximativ 10% din necesarul estimat pentru efectivele de animale.
Autoritățile vor prioritiza zonele cu risc epidemiologic ridicat, urmând ca vaccinarea să fie extinsă pe măsură ce vor fi disponibile noi doze.
Două focare active și aproximativ 4.000 de animale afectate
De la începutul anului, în județul Buzău au fost confirmate cinci focare de variolă ovină și caprină. Trei dintre acestea au fost declarate stinse, însă alte două sunt în continuare active.
În total, aproximativ 4.000 de animale au fost afectate de boală, iar măsurile de restricționare a circulației ovinelor și caprinelor rămân în vigoare.
Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât în județul Buzău există peste 270.000 de ovine și caprine care trebuie imunizate.
Medicii veterinari continuă monitorizarea exploatațiilor și aplicarea măsurilor de prevenție, în încercarea de a limita răspândirea bolii și de a proteja efectivele de animale din județ.
Sursa informațiilor: DSVSA Buzău.