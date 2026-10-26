Criza de la Cardiologia Spitalului Județean Buzău, aproape de final

Publicat 26 oct. 2026, 11:27 Sursă Realitatea.net

Criza de medici de la Cardiologia Spitalului Județean Buzău ar putea fi redusă din ianuarie 2027, după ce doi rezidenți au promovat examenele de angajare.

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