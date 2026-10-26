Criza de la Cardiologia Spitalului Județean Buzău, aproape de final
Sănătate inimă/Profimedia
Criza de medici de la Cardiologia Spitalului Județean Buzău ar putea fi redusă din ianuarie 2027, după ce doi rezidenți au promovat examenele de angajare.
Secția de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Buzău ar putea beneficia de o echipă medicală mai numeroasă începând cu 1 ianuarie 2027. Doi medici rezidenți care au efectuat gărzi în cadrul unității au promovat examenele pentru ocuparea posturilor, o veste care ar putea contribui la reducerea deficitului de specialiști.
Anunțul a fost făcut de managerul Spitalului Județean Buzău, Claudiu Damian, în cadrul unei intervenții la Focus TV. Potrivit acestuia, dacă noile angajări se concretizează, secția ar putea ajunge la cinci medici, cel mai mare număr din ultimii șapte ani.
Cardiologia din Buzău se confruntă de ani de zile cu lipsa medicilor
Secția de Cardiologie este una dintre cele mai solicitate structuri ale Spitalului Județean Buzău, însă activitatea medicală a fost afectată în ultimii ani de deficitul de personal.
În prezent, echipa este formată din doi medici specialiști și medici rezidenți. Volumul de muncă este ridicat: aproximativ 40 de pacienți sunt internați pe secție, iar o mare parte dintre cele circa 180 de prezentări zilnice la Unitatea de Primiri Urgențe necesită și evaluare cardiologică.
Lipsa specialiștilor îngreunează inclusiv organizarea liniilor de gardă, care nu pot fi asigurate în fiecare zi.
Doi medici rezidenți au promovat examenele de angajare
Potrivit managerului Claudiu Damian, doi dintre medicii rezidenți care au efectuat gărzi la Spitalul Județean Buzău au promovat examenele necesare pentru ocuparea posturilor.
Alături de cei doi cardiologi specialiști care lucrează deja în spital și de medicul rezident care ocupă un post în cadrul unității, noii medici ar putea completa echipa până la începutul anului 2027.
Dacă această formulă se concretizează, secția ar urma să aibă cinci medici, ceea ce ar putea îmbunătăți organizarea activității și capacitatea de a răspunde solicitărilor pacienților.
Totuși, suplimentarea personalului nu înseamnă automat că toate problemele secției vor fi rezolvate. Necesarul de medici și posibilitatea asigurării permanente a gărzilor depind și de organizarea concretă a activității.
Angiograful Spitalului Județean Buzău, o altă provocare
Pe lângă deficitul de personal pentru activitatea curentă, spitalul se confruntă și cu o lipsă de specialiști care pot efectua proceduri cu ajutorul angiografului.
În prezent, unitatea medicală colaborează cu doi medici pentru realizarea acestor intervenții, disponibile doar de câteva ori pe săptămână.
Conducerea spitalului își propune ca procedurile de angiografie să poată fi efectuate zilnic, însă atingerea acestui obiectiv presupune asigurarea personalului medical cu pregătirea necesară.
Ce se schimbă pentru pacienții din Buzău
Extinderea echipei de Cardiologie ar putea reprezenta un pas important pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților din județ.
O echipă mai numeroasă poate contribui la o mai bună organizare a consultațiilor, a internărilor și a gărzilor. În același timp, dezvoltarea serviciilor de angiografie ar putea crește disponibilitatea unor proceduri importante pentru pacienții cu afecțiuni cardiovasculare.
Deocamdată, planul anunțat de conducerea Spitalului Județean Buzău vizează completarea echipei medicale de la 1 ianuarie 2027. Efectele concrete vor depinde de finalizarea angajărilor și de modul în care vor fi organizate serviciile medicale.
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