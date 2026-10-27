Criză de vaccin antigripal în România: sute de mii de doze sunt așteptate în farmacii
Criză de vaccin antigripal în România
Criză de vaccin antigripal în România: autoritățile au anunțat noi livrări de doze. Află câte persoane s-au vaccinat și cine beneficiază de compensare.
Disponibilitatea vaccinului antigripal în farmaciile din România a devenit o problemă în primele săptămâni ale sezonului gripal 2026-2027. Cererea ridicată și epuizarea rapidă a primelor stocuri au făcut ca numeroși români să întâmpine dificultăți în găsirea vaccinului, în timp ce autoritățile au anunțat noi livrări pentru continuarea campaniei de imunizare.
Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Sănătății la jumătatea lunii octombrie, peste 350.000 de doze de vaccin antigripal injectabil urmau să fie distribuite în țară, fiind planificată ulterior livrarea altor 250.000 de doze. În total, aproximativ 600.000 de doze suplimentare erau anunțate pentru perioada respectivă.
Datele centralizate până la 11 octombrie indicau că 256.000 de persoane se vaccinaseră deja împotriva gripei. Ulterior, la 24 octombrie, numărul celor imunizați depășise 400.000, potrivit informațiilor prezentate de TVR.
Vaccinul antigripal, greu de găsit în farmacii
Primele cantități de vaccin antigripal pentru sezonul 2026-2027 au ajuns în România în a doua jumătate a lunii septembrie. În unele farmacii, dozele disponibile s-au epuizat în numai câteva zile, pe fondul solicitărilor numeroase din partea persoanelor care doreau să se vaccineze.
Situația a generat diferențe între stocurile raportate la nivel național și disponibilitatea efectivă din anumite farmacii. Ministerul Sănătății preciza, la jumătatea lunii octombrie, că în unele unități mai existau aproximativ 45.000 de doze cumulate de Vaxigrip și Influvac.
În același timp, autoritățile au susținut că pentru sezonul gripal actual României i-au fost alocate cantități mai mari decât cele utilizate în sezonul precedent.
Disponibilitatea vaccinurilor poate varia în funcție de produs, distribuitor și farmacie, motiv pentru care persoanele interesate sunt sfătuite să verifice stocurile înainte de a merge să ridice doza prescrisă.
Când sunt așteptate noi doze de vaccin antigripal
Ministerul Sănătății a anunțat, pe 16 octombrie, că o nouă tranșă de vaccinuri injectabile urma să ajungă în circuitul de distribuție în săptămâna următoare.
Planul comunicat prevedea livrarea a peste 350.000 de doze dintr-unul dintre vaccinurile injectabile, urmată de alte 250.000 de doze din celălalt produs, până la sfârșitul lunii octombrie.
Aceste cantități erau menite să contribuie la reluarea aprovizionării farmaciilor și la asigurarea continuității campaniei de vaccinare antigripală.
Totuși, calendarul anunțat al livrărilor nu înseamnă că toate dozele devin simultan disponibile în fiecare farmacie. Distribuția se face prin furnizori, iar aprovizionarea poate varia de la o zonă la alta.
Câte persoane s-au vaccinat împotriva gripei în România
Numărul persoanelor imunizate a crescut în primele săptămâni ale campaniei de vaccinare.
Conform datelor Ministerului Sănătății, până la 11 octombrie 2026 se vaccinaseră 256.000 de persoane. La 24 octombrie, numărul depășise 400.000, potrivit unei informări relatate de TVR.
Creșterea numărului de persoane vaccinate arată interesul populației pentru prevenirea gripei sezoniere, în special în contextul începerii sezonului rece.
Vaccinarea este recomandată în mod deosebit persoanelor care prezintă un risc crescut de complicații, însă decizia individuală trebuie luată în funcție de recomandările medicului și de situația medicală a fiecărei persoane.
Ce vaccinuri antigripale sunt disponibile în România
Pentru sezonul 2026-2027, în România sunt autorizate patru vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere.
Printre acestea se numără:
Vaxigrip și Influvac – vaccinuri antigripale injectabile, ale căror stocuri inițiale au fost consumate în mare parte la începutul campaniei.
Fluenz – vaccin cu administrare intranazală, destinat copiilor și adolescenților eligibili.
Efluelda – vaccin destinat imunizării persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani.
Disponibilitatea fiecărui produs poate fi diferită, iar alegerea vaccinului potrivit trebuie făcută în funcție de vârstă, indicațiile autorizate și recomandarea personalului medical.
Cine beneficiază de vaccin antigripal gratuit sau compensat
În România, anumite categorii de persoane pot beneficia de vaccin antigripal gratuit, în baza unei prescripții medicale.
Printre acestea se numără copiii cu vârsta de peste șase luni și până la 18 ani, femeile însărcinate, persoanele de peste 65 de ani, persoanele cu anumite afecțiuni cronice și personalul medico-sanitar.
Adulții cu vârste între 45 și 65 de ani care nu au boli cronice beneficiază de compensarea a 50% din prețul vaccinului, conform regulilor comunicate de autorități.
Pentru persoanele care nu beneficiază de compensare, vaccinul poate fi cumpărat din farmacie contra cost. Prețul menționat în informațiile publicate la jumătatea lunii octombrie era de aproximativ 80 de lei pentru o doză, însă costul poate varia în funcție de produs și de farmacie.
Cum se obține și se administrează vaccinul antigripal
Procedura actuală presupune, de regulă, obținerea unei prescripții de la medicul de familie sau de la un medic specialist, ridicarea vaccinului din farmacie și administrarea acestuia de către personal medical autorizat.
În unele farmacii există posibilitatea administrării vaccinului pe loc. În celelalte cazuri, persoana vaccinată trebuie să transporte doza în condițiile corespunzătoare și să se prezinte la cabinetul medical pentru administrare, respectând instrucțiunile primite.
Înainte de achiziție, este util să fie verificată disponibilitatea produsului și modalitatea de administrare, pentru a evita deplasările inutile.
Campania de vaccinare antigripală continuă în sezonul rece, iar aprovizionarea farmaciilor rămâne importantă pentru persoanele care doresc să se protejeze împotriva gripei sezoniere.
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