Program schimbat pentru transportul public din Buzău în vacanța de toamnă, între 24 octombrie și 1 noiembrie
Autobuz Buzău
Transportul public din Buzău circulă după un program modificat între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, pe durata vacanței de toamnă a elevilor.
Săpoca Str. Rotundă-Centrul Cultural Săpoca-Săpoca Dispensar-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Stadion-Săpoca str. Casa Apei-Mătești str. Molidului-Centrul Cultural Mătești-Pod Mătești-Stația Centrală Mătești-Centrală P8-Centrală P7-Centrală P6-Magazin Potoceni facultativ-Centrală C5- Magazin Căpățânești facultativ-Centrală C4-Centrală M3-Centrală M2-Pod Mărăcineni M1-Râu Buzău- Diego-Episcopie-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanţi-Micro5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-V: 05:45-06:15-06:45-07:15-07:30-08:15-12:00-13:00-14:00-14:30-15:00-16:00-16:15-16:30-17:00-18:00-18:15-18:30-19:10-
S: 06:35-07:30-08:30-13:30-15:30-18:30-
D: 07:30-08:30-13:30-15:30-18:30-
Traseul 22
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Pod Mărăcineni M1-Centrală M2-Centrală M3-Centrală C4-Magazin C facultativ-Centrală C5-Magazin P facultativ-Centrală P6-Centrală P7-Centrală P8-Mătești Stația Central-Pod Mătești-Centru Cultural Mătesti-Mătești str.Molidului-Săpoca str. Casa Apei-Săpoca Stadion-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Dispensar-Centru Cultural Săpoca-Valea Puțului-Intrare Cernătești-Pietriș-Cernica-Primărie-Casablanca-Ploaia de stele-Bar Marcel-Căldărușa-La Murea-Ignătescu-Azil Aldeni-Pantelimon-Ulița Bercii facultativ-Școală Aldeni -Magazin Geangoș-Dispensar Fulga-Fulga capăt.
L-V: 05:40-06:55-09:45-10:45-11:45-12:45-13:45-15:00-16:15-16:45-17:45-19:00-20:00-21:00-
S-D: 08:30-10:30-11:30-13:30-16:30-18:30-20:00-
Fulga capăt-Dispensar Fulga-Magazin Geangoș-Școală Aldeni-Ulița Bercii facultativ-Pantelimon-Azil Aldeni-Ignătescu-La Murea-Căldărușa-Bar Marcel-Ploaia de stele-Casablanca-Primărie-Cernica-Pietriș-Intrare Cernătești-Valea Puțului-Centru Cultural Săpoca-Săpoca Dispensar-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Stadion-Săpoca Str. Casa Apei-Mătești str.Molidului-Centru Cultural Mătești-Pod Mătești-Mătești Stația Central-Centrală P8-Centrală P7-Centrală P6-Magazin P facultativ-Centrală C5-Magazin C facultativ-Centrală C4-Centrală M3-Centrală M2-Pod Mărăcineni M1-Râu Buzău-Diego-Episcopie-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-V: 04:50-05:50-06:50-08:10-10:00-11:10-12:10-14:10-15:10-16:15-17:10-17:45-18:10-19:15-20:20-
S-D: 06:15-07:10-09:10-10:10-12:10-15:10-17:10-18:30-20:30-
Traseul Zona 111
Fulga capăt-Dispensar Fulga-Magazin Geangoș-Școală Aldeni-Ulița Bercii facultativ-Pantelimon-Azil Aldeni-Ignătescu-La Murea-Căldărușa-Bar Marcel-Ploaia de stele-Casablanca-Primărie-Cernica-Pietriș-Intrare Cernătești-Valea Puțului-Centrul Cultural Săpoca-Săpoca Dispensar-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Stadion-Săpoca Str. Casa Apei-Mătești str. Molidului-Centrul Cultural Mătești-Pod Mătești-Mătești Stația Central -Centrala P8-Centrala P7-Centrala P6-Magazin Potoceni facultativ-Centrala C5-Magazin Căpățânești facultativ-Centrala C4-Centrala M3-Centrala M2-Pod Mărăcineni M1-Râu Buzău-Diego-Episcopie-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
L-V: 05:15-13:10-21:20-
S-D: 05:20-13:10-21:20-
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Pod Mărăcineni M1-Centrala M2-Centrala M3-Centrala C4-Magazin Căpățânești facultativ-Centrala C5-Magazin Potoceni facultativ-Centrala P6-Centrala P7-Centrala P8-Mătești Stația Central-Pod Mătești-Centrul Cultural Mătești-Mătești str. Molidului-Săpoca Str. Casa Apei-Săpoca Stadion-Săpoca Zarzaulea-Săpoca Dispensar-Centrul Cultural Săpoca-Valea Puțului-Intrare Cernătești-Pietriș-Cernica-Primărie-Casablanca-Ploaia de stele-Bar Marcel-Căldărușa-La Murea-Ignătescu-Azil Aldeni-Pantelimon-Ulița Bercii facultativ-Școală Aldeni-Magazin Geangoș-Dispensar Fulga-Fulga capăt.
L-V: 07:20-15:15-23:15-
S-D: 07:20-15:15-23:15-
Traseul 3
Dedeman-Râu Buzău-Diego-Carrefour-Micro3-SCDL facultativ-Bazar-Catedrală-Piața Centrală-Hasdeu-Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Agrosem-Școala 10-Pinului-Beta-Boromir-Urziceni 1-Urziceni 2-Centrul Schengen.
L-D: 07:00-07:45-08:30-09:15-10:00-10:45-11:30-12:15-13:00-13:45-14:30-16:00-17:30-19:00-20:30-
Centrul Schengen-D. Filipescu-Urziceni 1-Boromir-Beta-Panait Moșoiu-Biserică-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni-Hasdeu-Ostrovului-Catedrală-CEC-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Dedeman.
L-D: 06:15-07:00-07:45-08:30-09:15-10:00-10:45-11:30-12:15-13:00-13:45-15:15-16:45-18:15-19:45-
Traseul 4
Gară Tohăneni-Hasdeu-Ostrovului-RAM-ACR-BIG-Stadion-Rond-Romcarbon-Liceu C. Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat 2-Somet.
L-V: 08:20-09:10-10:00-10:50-11:40-12:30-14:27-15:00-16:40-17:14-17:47-18:20-
S-D: 08:20-09:10-10:00-10:50-11:40-16:40-18:20-
Somet-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu C. Nenițescu-Romcarbon-Oltului-Rond-Crâng-LIDL-ACR-McDonald’s-Piața centrală-Hasdeu-Gară Tohăneni.
L-V: 08:20-09:10-10:00-10:50-11:40-12:30-14:44-17:30-18:04-18:37-
S-D: 08:20-09:10-10:00-10:50-11:40-16:40-18:20-
Traseul 4B (prin CIT)
Gară Tohăneni-Hasdeu-Ostrovului-RAM-ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-CIT Buzău-PECO-Stadion-Rond-Romcarbon-Liceu C. Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat 2-Somet.
L-V: 05:45-06:15-06:50-07:17-07:47-13:20-13:54-15:34-16:07-18:54-19:27-21:40-
S-D: 05:55-06:40-07:30-12:30-13:20-14:10-15:00-15:50-17:30-19:10-21:40-
Somet-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu C. Nenițescu-Romcarbon-Oltului-Rond-Crâng-Kaufland Sud/E85-CIT Buzău-PECO-LIDL-ACR-McDonald’s-Piața centrală-Hasdeu-Gară Tohăneni.
L-V: 05:30-06:00-06:30-07:00-07:35-13:04-13:37-14:10-15:17-15:50-16:24-16:57-19:10-21:40-
S-D: 05:35-06:40-07:30-12:30-13:20-14:10-15:00-15:50-17:30-19:10-21:40-
Traseul 5
Horticolei Punct Întoarcere-Horticolei-Mitran-Liceul 1-Piața Dorobanți-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Poliție-Carrefour-Episcopie-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Stadion-Spitalul Județean-Filatură-Micro 14.
L-V: 07:30-07:48-08:07-08:25-08:43-09:02-09:20-09:38-09:57-10:15-10:33-10:52-11:10-11:28-11:47-12:05-12:23-12:42-13:00-13:55-14:13-14:32-14:50-15:08-15:27-15:45-16:03-16:22-16:40-16:58-17:17-17:35-17:53-18:12-18:30-18:48-19:07-19:25-20:02-20:20-22:00-
S-D: 07:17-07:39-08:01-08:25-08:47-09:09-09:31-09:53-10:15-10:37-10:59-11:21-11:43-12:05-12:27-13:55-14:17-14:39-15:17-15:45-16:12-16:40-17:07-17:35-18:02-18:30-18:57-19:25-19:52-20:20-22:00-
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-LIDL-ACR-McDonald’s-CEC-Episcopie-Carrefour-Micro 3-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Piața Dorobanți-Liceul 1-Mitran-Horticolei-Horticolei Punct Întoarcere.
L-V: 05:40-05:58-06:17-06:35-07:48-08:07-08:25-08:43-09:02-09:20-09:38-09:57-10:15-10:33-10:52-11:10-11:28-11:47-12:05-12:23-12:42-13:00-13:18-13:55-14:13-14:50-16:40-16:58-17:53-18:12-18:30-20:02-21:15-22:00-23:10-
S-D: 05:40-06:02-06:24-06:46-07:52-08:14-08:36-08:58-09:20-09:42-10:04-10:26-10:48-11:10-11:32-11:54-12:16-12:38-13:00-13:22-13:44-14:06-14:28-14:50-16:40-17:07-17:35-18:02-18:30-18:57-19:52-20:20-21:15-22:00-
Traseul 5B(CIT)
Horticolei Punct Întoarcere-Horticolei-Mitran-Liceul 1-Piața Dorobanți-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Poliție-Carrefour-Episcopie-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-CIT Buzău-PECO-Stadion-Spitalul Județean-Filatură-Micro 14.
L-V: 05:35-05:55-06:15-06:35-06:53-07:12-13:18-13:37-19:43-21:10-
S-D: 05:35-05:55-06:15-06:35-06:55-12:49-13:11-13:33-21:10-
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-Kaufland Sud/E85-CIT Buzău-PECO-LIDL-ACR-McDonald’s-CEC-Episcopie-Carrefour-Micro 3-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Piața Dorobanți-Liceul 1-Mitran-Horticolei-Horticolei Punct Întoarcere.
L-V: 06:53-07:12-07:30-13:37-14:32-15:08-15:27-15:45-16:03-16:22-17:17-17:35-18:48-19:07-19:25-19:43-20:20-
S-D: 07:08-07:30-15:17-15:45-16:12-19:25-
Traseul 6
Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr. 10-Bazalt-Liceu Costin Nenițescu-Romcarbon-Clubul Poliţiştilor-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-V: 05:15-05:36-05:48-06:00-06:23-06:46-06:58-07:10-07:25-07:45-08:05-08:32-09:12-10:32-11:12-11:52-13:02-13:27-13:52-14:51-15:23-15:39-15:55-16:11-16:43-17:04-17:31-18:24-19:44-20:11-21:31-23:00-
S: 05:45-06:10-06:55-08:05-08:45-09:25-10:05-10:45-11:20-11:55-12:30-13:05-13:45-14:25-15:05-15:40-16:50-17:25-18:00-18:35-19:10-19:45-20:20-21:30-23:00-
D: 06:10-06:55-08:05-08:45-09:25-10:05-10:45-11:20-11:55-12:30-13:05-13:45-14:25-15:05-15:40-16:50-17:25-18:00-18:35-19:10-19:45-20:20-21:30-23:00-
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Clubul Poliţiştilor-Romcarbon-Liceu Costin Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr. 10-Fabrica de Bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat.
L-V: 05:36-05:48-06:00-06:11-06:23-06:35-06:46-06:58-07:10-07:25-07:45-08:05-08:25-08:45-09:52-10:32-11:12-12:27-12:52-13:12-14:11-14:43-14:59-15:15-15:31-16:03-16:19-16:35-16:51-17:44-19:04-19:31-20:51-22:11-
S: 05:35-06:20-07:30-07:55-08:45-09:25-10:05-10:45-11:20-11:55-12:30-13:05-13:45-14:25-15:05-16:15-16:50-17:25-18:00-18:35-19:10-19:45-20:55-22:00-
D: 06:20-07:30-07:55-08:45-09:25-10:05-10:45-11:20-11:55-12:30-13:05-13:45-14:25-15:05-16:15-16:50-17:25-18:00-18:35-19:10-19:45-20:55-22:00-
Traseul 6B
Metro-Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de bere-Grădinița nr. 10-Bazalt-Liceu C. Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-V: 09:52-12:32-14:22-18:51-21:45-
S-D: 07:20-16:15-
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Clubul Polițiștilor-Romcarbon-Liceu C. Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr. 10-Fabrica de Bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat-Metro.
L-V: 04:40-09:12-11:52-13:38-18:11-20:24-
S-D: 06:45-15:40-
Traseul 7
Gară Tohăneni-Hasdeu-Ostrovului-Spitalul Brătianu-Crâng-Spitalul Județean-Filatură-Micro14.
L-V: 05:45-06:10-06:35-07:00-07:25-07:40-07:55-08:20-08:50-09:20-09:50-10:20-10:50-11:20-11:50-12:20-12:50-13:20-13:50-14:20-14:50-15:20-15:50-16:20-16:45-17:10-17:35-18:00-18:25-18:50-19:15-19:40-20:05-20:30-
S: 06:00-06:25-06:50-07:15-07:40-08:05-08:30-08:55-09:20-09:45-10:10-10:35-11:00-11:25-
D: Nu circulă.
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-Camelia-Piața Centrală-Hasdeu-Gară Tohăneni.
L-V: 05:45-06:10-06:35-07:00-07:25-07:50-08:20-08:50-09:20-09:50-10:20-10:50-11:20-11:50-12:20-12:50-13:20-13:50-14:20-14:50-15:20-15:50-16:20-16:45-17:10-17:35-18:00-18:25-18:50-19:15-19:40-20:05-20:30-
S: 05:35-06:00-06:25-06:50-07:15-07:40-08:05-08:30-08:55-09:20-09:45-10:10-10:35-11:00-11:25-
D: Nu circulă.
Traseul 7B
Gară Tohăneni-Hașdeu-Ostrovului-Spitalul Brătianu-Liceul Pedagogic-Spiru Haret-Stadion-Spitalul Județean-Filatură-Micro14.
L-V: Nu circulă.
S: 11:50-12:15-12:40-13:05-13:30-13:55-14:20-14:45-15:10-15:35-16:00-16:25-17:15-18:05-18:55-19:45-20:35-
D: 06:00-06:25-06:50-07:15-07:40-08:05-08:30-08:55-09:20-09:45-10:10-10:35-11:00-11:25-11:50-12:15-12:40-13:05-13:30-13:55-14:20-14:45-15:10-15:35-16:00-16:25-17:15-18:05-18:55-19:45-20:35-
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-Spiru Haret-Școala 15-Camelia-Piața Centrală-Hașdeu-Gară Tohăneni.
L-V: Nu circulă.
S: 11:50-12:15-12:40-13:05-13:30-13:55-14:20-14:45-15:10-15:35-16:00-16:25-16:50-17:40-18:30-19:20-20:10-
D: 06:00-06:25-06:50-07:15-07:40-08:05-08:30-08:55-09:20-09:45-10:10-10:35-11:00-11:25-11:50-12:15-12:40-13:05-13:30-13:55-14:20-14:45-15:10-15:35-16:00-16:25-16:50-17:40-18:30-19:20-20:10-
Traseul 8
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Bazar-Catedrală-Spitalul Brătianu-Liceul Pedagogic-Spiru Haret-Stadion-Spitalul Județean-Filatură-Micro 14.
L-V: 05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:27-08:50-09:12-09:35-09:57-10:20-10:42-11:05-11:27-11:50-12:12-12:35-12:57-13:20-13:42-14:05-14:27-14:50-15:12-15:35-15:57-16:20-16:42-17:05-17:25-17:45-18:05-18:25-18:45-19:05-19:25-20:05-20:50-21:30-22:15-
S: 05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:25-08:45-09:05-09:25-09:45-10:05-10:25-10:45-11:05-11:25-11:45-12:05-12:25-12:45-13:05-13:25-13:45-14:05-14:45-15:25-16:05-16:45-17:25-18:05-18:45-19:25-20:05-22:00-
D: 05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:25-08:45-09:05-09:25-09:45-10:05-10:25-10:45-11:05-11:25-11:45-12:05-12:25-12:45-13:05-13:25-13:45-14:05-14:45-15:25-16:05-16:45-17:25-18:05-18:45-19:25-20:05-
Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-Spiru Haret-Școala 15-Camelia-Catedrală-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-V: 05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:27-08:50-09:12-09:35-09:57-10:20-10:42-11:05-11:27-11:50-12:12-12:35-12:57-13:20-13:42-14:05-14:27-14:50-15:12-15:35-15:57-16:20-16:42-17:05-17:25-17:45-18:05-18:25-18:45-19:05-19:25-20:05-20:50-21:30-23:10-
S: 05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:25-08:45-09:05-09:25-09:45-10:05-10:25-10:45-11:05-11:25-11:45-12:05-12:25-12:45-13:05-13:25-13:45-14:05-14:45-15:25-16:05-16:45-17:25-18:05-18:45-19:25-20:05-20:45-23:05-
D: 05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:25-08:45-09:05-09:25-09:45-10:05-10:25-10:45-11:05-11:25-11:45-12:05-12:25-12:45-13:05-13:25-13:45-14:05-14:45-15:25-16:05-16:45-17:25-18:05-18:45-19:25-20:05-
Traseul 10 (prin CIT)
Aromet-Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Kaufland Sud/E85-CIT Buzău-PECO-LIDL-ACR-McDonald’s-Bazar-Sala Sporturilor-Broșteni-Intersecție Dorobanți-Piața Dorobanți-Liceul 1-Mitran-Horticolei-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Apcarom 1-Aromet.
L-V: 05:44-05:58-06:12-06:25-06:40-06:55-07:10-07:35-08:00-08:30-09:00-09:30-10:00-10:30-11:00-11:30-12:00-12:30-12:55-13:25-13:40-13:55-14:10-14:25-14:40-14:55-15:10-15:25-15:40-15:55-16:10-16:25-16:40-16:55-17:10-17:25-17:40-17:55-18:10-18:25-18:40-18:55-19:25-19:55-20:55-21:55-22:50-23:15-
S-D: 05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:25-08:55-09:25-09:55-10:25-10:55-11:25-11:55-12:25-12:55-13:25-13:55-14:25-14:55-15:25-15:55-16:25-16:55-17:25-17:55-18:25-18:55-19:25-19:55-20:55-21:55-23:05-
Șoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Pitar Moș-Horticolei-Mitran-Liceul 1-Piața Dorobanți-Intersecție Dorobanți-Broșteni-Contactoare-Bazar-Catedrală-RAM-ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-CIT Buzău-PECO-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2-Șoseaua Brăilei.
L-V: 05:30-05:42-05:54-06:06-06:18-06:30-06:42-06:54-07:06-07:18-07:30-08:00-08:30-09:00-09:30-10:00-10:30-11:00-11:30-12:00-12:30-12:55-13:25-13:40-13:55-14:10-14:25-14:40-14:55-15:10-15:25-15:40-15:55-16:10-16:25-16:40-16:55-17:10-17:25-17:40-17:55-18:10-18:25-18:40-18:55-19:25-19:55-20:55-21:50-
S-D: 05:30-05:45-06:05-06:25-06:45-07:05-07:25-07:45-08:05-08:25-08:55-09:25-09:55-10:25-10:55-11:25-11:55-12:25-12:55-13:25-13:55-14:25-14:55-15:25-15:55-16:25-16:55-17:25-17:55-18:25-18:55-19:25-19:55-20:55-21:55-
Traseul 11
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Mărăcineni 1(M.H.D.)-Mărăcineni 2(biserică)-Auto Rolla-Intersecție G.C.-Principală F.1-Principală V.B.2-Principală B.3-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Vadu Pașii Strungărie-Scurtești 1 Ciocârlia-Scurtești 2-Scurtești 3-Scurtești 4-Scurtești Principală nr.357-Stăncești 1-Stăncești 2-Stăncești 3 Intersecție.
L-V: 06:45-07:20-08:54-10:27-12:47-13:34-14:20-15:07-15:54-16:40-17:27-18:14-
S-D: 09:00-10:10-11:20-13:40-17:30-
Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 2-Stăncești 1-Scurtești Principală nr.356-Scurtești 4-Scurtești 3-Scurtești 2-Scurtești 1 Ciocârlia-Vadu Pașii Strungărie-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Principală B3-Principală V.B.2-Principală F1-Intersecție G. C.-Auto Rolla-Mărăcineni 2(biserică)-Mărăcineni 1(M.H.D.)-Râu Buzău-Diego-Episcopie-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-V: 07:55-08:30-10:04-11:37-13:57-14:44-15:30-16:17-17:04-17:50-18:37-19:24-
S-D: 10:10-11:20-12:30-14:50-18:30-
Traseul 11B
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Bariera Brăilei-Micro 5-Bucegi-Bazar-Arhiepiscopie-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Mărăcineni 1(M.H.D.)-Mărăcineni 2(biserică)-Auto Rolla-Intersecție G.C.-Principală F.1-Principală V.B.2-Principală B.3-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Vadu Pașii Strungărie-Scurtești 1 Ciocârlia-Scurtești 2-Scurtești 3-Scurtești 4-Scurtești Principală nr.357-Stăncești 1-Stăncești 2-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str.Făurei-Scurtești 5 str.Jirlău.
L-V: 05:35-06:10-12:00-19:00-19:47-20:34-
S-D: 12:20-16:00-19:40-
Scurtești 5 str. Jirlău-Stăncești 4 str, Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 2-Stăncești 1-Scurtești Principală nr.356-Scurtești 4-Scurtești 3-Scurtești 2-Scurtești 1 Ciocârlia-Vadu Pașii Strungărie-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Principală B3-Principală V.B.2-Principală F1-Intersecție G. C.-Auto Rolla-Mărăcineni 2(biserică)-Mărăcineni 1(M.H.D.)-Râu Buzău-Diego-Episcopie-Bazar-Bucegi-Micro 5-Bariera Brăilei-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-V: 05:30-06:10-06:40-07:20-
S-D: 06:32-08:35-16:30-
Traseul Zona 117
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Stadion-Spital Județean-Filatură-Jandarmerie-Bazalt-Liceu C.Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-CEC-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Marăcineni 1-Marăcineni 2-Auto Rolla-Intersecție G.C.-Principală F.1-Principală V.B.2-Principală B.3-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Vadu Pașii Strungărie-Scurtești 1 Ciocârlia-Scurtești 2-Scurtești 3-Scurtești 4-Scurtești Principală nr.357-Stăncești 1-Stăncești 2-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str.Făurei-Scurtești 5 str.Jirlău.
L-V: 07:15-15:15-23:15-
S-D: 15:15-23:15-
Scurtești 5 str. Jirlău-Stăncești 4 str. Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 2-Stăncești 1-Scurtești Principală 356-Scurtești 4-Scurtești 3-Scurtești 2-Scurtești 1 Ciocârlia-Vadu Pașii Strungărie-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Principală B3-Principală V.B.2-Principală F1-Intersecție G.C.-Auto Rolla-Mărăcineni 2(biserică)-Mărăcineni 1(M.H.D.)-Râu Buzău-Diego-Episcopie-Clubul Polițiștilor-Oltului-Rond-Spital Județean-Filatură-Micro 14-Filatură-Spital Județean-Crâng-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
L-V: 13:10-21:15-
S-D: 21:15-
Traseul Zona 117B
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Alison-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni-Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Stadion-Spital Județean-Filatură-Jandarmerie-Bazalt-Liceu C.Nenițescu-Romcarbon-Clubul Polițiștilor-CEC-Episcopie-Carrefour-Râu Buzău-Marăcineni 1-Marăcineni 2-Auto Rolla-Intersecție G.C.-Principală F.1-Principală V.B.2-Principală B.3-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Vadu Pașii Strungărie-Scurtești 1 Ciocârlia-Scurtești 2-Scurtești 3-Scurtești 4-Scurtești Principală nr.357-Stăncești 1-Stăncești 2-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str.Făurei-Scurtești 5 str.Jirlău.
L-V: Nu circulă.
S-D: 07:15-
Scurtești 5 str. Jirlău-Stăncești 4 str. Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 2-Stăncești 1-Scurtești Principală 356-Scurtești 4-Scurtești 3-Scurtești 2-Scurtești 1Ciocârlia-Vadu Pașii Strungărie-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Principală B3-Principală V.B.2-Principală F1-Intersecție G.C.-Auto Rolla-Mărăcineni 2(biserică)-Mărăcineni 1(M.H.D.)-Râu Buzău-Diego-Episcopie-Clubul Polițiștilor-Oltului-Rond-Spital Județean-Filatură-Micro 14-Filatură-Spital Județean-Crâng-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni-Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
L-V: 05:00-
S-D: 05:25-13:20-
Traseul 12
LPS Micro 14-Filatură-Spitalul Judeţean-Crâng-Camelia-Piaţa Centrală-Hasdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Aromet-Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor, nr.2, Parc Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str.Preot Constantin Stoicescu,nr.72-Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 72-Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu stație gaze.
L-V: 05:30-08:00-12:00-13:00-14:00-15:15-16:30-17:50-19:00-20:15-
S: 07:30-
D: Nu circulă.
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 71-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30, stație gaze-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str.Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Hasdeu-Ostrovului-Spitalul Brătianu-Crâng-General Grigore Baştan-Cartier Crâng-LPS Micro 14.
L-V: 05:40-08:00-09:20-14:00-16:40-17:50-20:00-
S: 06:00-08:30-
D: Nu circulă.
Traseul 12B
LPS Micro 14-Filatură-Spitalul Județean-Crâng-Spiru Haret-Școala 15-Camelia-Piața Centrală-Hașdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Aromet-Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor, nr.2, Parc Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu,nr.72-Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 72-Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze.
L-V: Nu circulă.
S: 12:30-15:15-17:15-20:15-
D: 07:30-12:30-15:15-17:15-20:15-
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 71-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30, stație gaze-Str. Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str. Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Hasdeu-Ostrovului-Spitalul Brătianu-Liceul Pedagogic-Spiru Haret-Stadion-General Grigore Baștan-Cartier Crâng-LPS Micro 14.
L-V: Nu circulă.
S: 13:30-16:15-18:15-
D: 06:00-08:30-13:30-16:15-18:15-
Traseul 13
LPS Micro 14-Filatură-Spitalul Judeţean-Crâng-Camelia-Piaţa Centrală-Hasdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Aromet-Verguleasa- Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor, nr.2, Parc Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str.Preot Constantin Stoicescu,nr.72-Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 72-Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu stație gaze.
L-V: 07:00-
S-D: Nu circulă.
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 71-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30, stație gaze-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str.Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Verguleasa-Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Hasdeu-Ostrovului-Spitalul Brătianu-Crâng-General Grigore Baştan-Cartier Crâng-LPS Micro 14.
L-V: 06:30-15:25-
S-D: Nu circulă.
Traseul Zona 114
Comat-Răchitei-Depozitului-Orizontului-Fabrica de Bere-Grădinița nr.10-Bazalt-Liceu C.Nenițescu-Romcarbon-Rond-Crâng-Drăgaică-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Aromet- Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor, nr.2, Parc Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str.Preot Constantin Stoicescu,nr.72-Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 72-Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze.
L-V: 15:45-23:15-
S-D: 23:15-
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 71-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30, stație gaze-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str.Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Șoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Casa de Pensii-Stadion-Școala 2-Romcarbon-Liceu C.Nenițescu-Bazalt-Grădinița nr.10-Fabrica de Bere-Orizontului-Depozitului-Răchitei-Comat.
L-V: 05:30-13:00-21:30-
S-D: 21:30-
Traseul Zona 114B
Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Aromet-Str. Unirii, nr.93-Str. Poienarilor, nr.2, Parc Tăbărăști-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.36, Grădiniță Tăbărăști-Str.Preot Constantin Stoicescu,nr.72-Str.Linii CFR vis a vis de nr.73-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.21-Str. Unirii, nr.19-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.61-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.55, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.23-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.3, Școala Gălbinași-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 72-Bentu, str. Culturii, nr.4-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.1-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.17-Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Str. Preot Constantin Mărgăritescu nr.3, Bentu-stație gaze-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.16-Bentu, str. Cuibul Berzei, nr.50-Bentu, str. Culturii, nr.1-Str. Prof. Badea Lazăr nr. 71-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.8-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.28-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.72, Farmacie Gălbinași-Str. Prof. Tudor Gheorghe, nr.82, C.A.P. Gălbinași-Str. Unirii, nr.30, stație gaze-Str.Gen. Dumitru Cristea, nr.30, intersecție cu str. Umbrelor-Str.Linii CFR, nr.73-Str.Preot Constantin Stoicescu, nr.75-Str. Preot Constantin Stoicescu, nr.33, Grădiniță Tăbărăști-Str. Poienarilor, nr.1, Stadion Tăbărăști-Str. Unirii, nr.132-Şoseaua Brăilei-Restaurant Mariage-Depou CFR-Spital CFR-Autogară facultativ-Gară CFR.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Traseul 14
Călțuna-Călțuna magazin-Udați Lucieni foraj-Udați Lucieni intersecție facultativ-Udați Mânzu Biserică-Udați Mânzu magazin-Udați Mânzu CAP-Albești Pe Vale facultativ-Albești intersecție-Albești Băneasa facultativ-Moisica-Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni.
L-V: 05:10-08:20-10:20-13:20-14:45-15:45-16:45-17:45-18:45-21:20-
S-D: 05:15-06:55-10:20-13:20-16:45-17:45-21:20-
Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești Centru-Țintești Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Primărie-Smeeni Sălcioara-Moisica-Albești Băneasa facultativ-Albești intersecție-Albești Pe Vale facultativ-Udați Mânzu CAP-Udați Mânzu magazin-Udați Mânzu Biserică-Udați Lucieni intersecție facultativ-Udați Lucieni foraj-Călțuna.
L-V: 07:10-08:10-12:10-13:30-14:30-15:30-17:30-20:30-23:30-
S-D: 08:10-12:10-15:30-16:30-19:30-23:30-
Traseul 14B
Călțuna-Călțuna magazin-Udați Lucieni foraj-Udați Lucieni intersecție facultativ-Udați Mânzu Biserică-Udați Mânzu magazin-Udați Mânzu CAP-Albești Pe Vale facultativ-Albești intersecție-Albești Băneasa facultativ-Moisica-Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-Pogonele intersectie GWI-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni.
L-V: 05:55-06:45-
S-D: Nu circulă.
Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele intersectie GWI-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești Centru-Țintești Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Primărie-Smeeni Sălcioara-Moisica-Albești Băneasa facultativ-Albești intersecție-Albești Pe Vale facultativ-Udați Mânzu CAP-Udați Mânzu magazin-Udați Mânzu Biserică-Udați Lucieni intersecție facultativ-Udați Lucieni foraj-Călțuna.
L-V: 16:30-19:30-
S-D: Nu circulă.
Traseul Zona 120M
Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești Centru-Țintești-Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA.
L-V: 16:30-
S-D: Nu circulă.
Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Traseul Zona 120S
Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești Centru-Țintești-Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Primărie-Smeeni Sălcioara.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală- Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Traseul Zona 120B
Gară Tohăneni-Tohăneni-Bariera Ploiești-Drăgaică-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești Centru-Țintești-Hornari-Maxenu Școală-Maxenu Magazin-Maxenu SMA-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Primărie-Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Smeeni La Curbă-Smeeni Bălaia.
L-V: 15:30-17:30-
S-D: Nu circulă.
Smeeni Bălaia-Smeeni La Curbă-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Smeeni Sălcioara-Smeeni Primărie-Smeeni str. Bisericii-Maxenu SMA-Maxenu Magazin-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală- Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Casa de Pensii-Bariera Ploiești-Tohăneni-Gară Tohăneni.
L-V: 05:20-06:05-
S-D: 06:15-
Traseul Zona 121
Garaj Trans Bus-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Green Weee International-Odaia Banului intersecție-Odaia Banului Scuar-Maxenu CAP-Maxenu Școală-Țintești Prund-Țintești Centru-Țintești CEC-Pogonele Farmacie-Pogonele Școală-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Cruce-Pogonele intersecție GWI-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Alison-Gerom 1-Gerom 2-Mihai Viteazu-Liceul 7-Rotec-Constam-Cibela-Apcarom 2.
L-D: 05:30-13:45-21:45-
Apcarom 2-Cibela-Constam-Agrana-Liceul 7-Mihai Viteazu-Gerom-Ductil-Cimitirul Evreiesc-Trans Bus facultativ-General Membrane facultativ-Pogonele intersecție GWI-Pogonele Cruce-Pogonele magazin Nelu Anghel-Pogonele Școală-Pogonele Farmacie-Țintești Școală-Țintești Centru-Țintești Hornari-Maxenu Școală-Maxenu CAP-Odaia Banului Scuar-Odaia Banului intersecție-Green Weee International-General Membrane facultativ-Trans Bus facultativ-Garaj Trans Bus.
L-D: 07:15-15:20-23:15-
Traseul 15 CIT
CIT Buzău-Stâlpu SMA-Stâlpu Gară-Stâlpu-Mini Market-Stâlpu Cămin Cultural-Stâlpu capăt Olărești.
L-V: 06:00-06:35-08:00-11:30-12:50-13:50-14:45-16:00-16:55-17:50-19:35-20:45-
S-D: 06:35-08:00-10:00-12:50-15:45-17:50-19:30-20:45-
Stâlpu capăt Olărești-Stâlpu Cămin Cultural-Stâlpu Mini Market-Stâlpu Gară-Stâlpu SMA-CIT Buzău.
L-V: 05:30-06:45-07:00-08:45-12:00-13:20-14:15-15:15-16:25-17:20-18:15-20:00-21:15-
S-D: 05:30-07:00-08:45-10:30-13:20-16:30-18:15-20:00-21:15-
Traseul 15B Horticolei
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Stâlpu SMA-Stâlpu Gară-Stâlpu Mini Market-Stâlpu Cămin Cultural-Stâlpu capăt Olărești.
L-V: 23:30-
S-D: 23:30-
Stâlpu capăt Olărești-Stâlpu Cămin Cultural-Stâlpu Mini Market-Stâlpu Gară-Stâlpu SMA-PECO-LIDL-ACR-McDonald’s-Piața Centrală-Hasdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Traseul 16 CIT
CIT Buzău-Intersecție Lipia facultativ-La Fusache-La Puiu-La Costea-Lipia Școală.
L-V: 06:30-07:40-11:00-13:00-14:30-15:30-16:30-
S-D: 06:30-
Lipia Școală-La Costea-La Puiu-La Fusache-Intersecție Lipia facultativ-CIT Buzău.
L-V: 05:40-06:50-08:10-11:20-13:30-15:00-16:00-17:00-
S-D: 06:50-
Traseul 16B CIT(16+20)
CIT Buzău-Intersecție Lipia facultativ-La Fusache-La Puiu-Lipia Școală-La Costea-La Blagă-Merei Parc-Merei La Croitorie-Merei moară-Șavalog facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Ogrăzile Berbecel facultativ-Intersecție Ogrăzile Merei-La Bulimac facultativ-La Banu facultativ-La Grigoroiu-La Cramă-Izvoru Dulce școală-Valea Adâncă-Nenciulești La Burada.
L-V: 17:30-
S-D: 07:45-11:00-12:30-15:30-17:00-
Nenciulești La Burada-Valea Adâncă-Izvoru Dulce școală-La Cramă-La Grigoroiu-La Banu facultativ-La Bulimac facultativ-Intersecție Ogrăzile Merei-Ogrăzile Berbecel facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Șavalog facultativ-Merei moară-Merei La Croitorie-Merei Parc-La Blagă-La Costea-Lipia Școală-La Puiu-La Fusache-Intersecție Lipia facultativ-CIT Buzău.
L-V: 18:15-
S-D: 05:20-08:30-11:45-13:15-16:15-18:00-
Traseul 18 CIT
CIT Buzău-Popas Merei facultativ-Șavalog facultativ-Merei moară-Merei La Croitorie-Merei școală-Intersecție Merei Monteoru facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-La Fântână facultativ-La Manoloiu-La Băcanu-Monteoru facultativ-Gura Sărății școală-La Teașcă-La Grigoroiu-La Cramă-Izvoru Dulce școală-Valea Adâncă-Nenciulești La Burada.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Nenciulești La Burada-Valea Adâncă-Izvoru Dulce școală-La Cramă-La Grigoroiu-La Teașcă-Gura Sărății școală-Monteoru facultativ-La Băcanu-La Manoloiu-La Fântână facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-Intersecție Merei Monteoru facultativ-Merei școală-Merei La Croitorie-Merei moară-Șavalog facultativ-Popas Merei facultativ-CIT Buzău.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Traseul 18 B CIT
CIT Buzău-Intersecție Lipia facultativ-La Fusache-La Puiu-Lipia Școală-La Costea-La Blagă-Merei Parc-Merei La Croitorie-Merei moară-Șavalog facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Ogrăzile Berbecel facultativ-Intersecție Ogrăzile Merei-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-La Fântână facultativ-La Manoloiu-La Băcanu-Monteoru facultativ-Gura Sărății școală-La Teașcă-La Grigoroiu-La Cramă-Izvoru Dulce școală-Valea Adâncă-Nenciulești La Burada.
L-V: 20:00-
S-D: 19:45-
Nenciulești La Burada-Valea Adâncă-Izvoru Dulce școală-La Cramă-La Grigoroiu-La Teașcă-Gura Sărății școală-Monteoru facultativ-La Băcanu-La Manoloiu-La Fântână facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-Intersecție Ogrăzile Merei-Ogrăzile Berbecel facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Șavalog facultativ-Merei moară-Merei La Croitorie-Merei Parc-La Blagă-La Costea-Lipia Școală-La Puiu-La Fusache-Intersecție Lipia facultativ-CIT Buzău.
L-V: 21:00-
S-D: 21:00-
Traseul 18 C Horticolei
Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR-Cornovac-ACR-BIG-Kaufland Sud/E85-Intersecție Lipia facultativ-La Fusache-La Puiu-Lipia Școală-La Costea-La Blagă-Merei Parc-Merei La Croitorie-Merei moară-Șavalog facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Ogrăzile Berbecel facultativ-Intersecție Ogrăzile Merei-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-La Fântână facultativ-La Manoloiu-La Băcanu-Monteoru facultativ-Gura Sărății școală-La Teașcă-La Grigoroiu-La Cramă-Izvoru Dulce școală-Valea Adâncă-Nenciulești La Burada.
L-V: 23:30-
S-D: 23:30-
Nenciulești La Burada-Valea Adâncă-Izvorul Dulce școală-La Cramă-La Grigoroiu-La Teașcă-Gura Sărății școală-Monteoru facultativ-La Băcanu-La Manoloiu-La Fântână facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres-Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-Intersecție Ogrăzile Merei-Ogrăzile Berbecel facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Șavalog facultativ-Merei moară-Merei La Croitorie-Merei Parc-La Blagă-La Costea-Lipia Școală-La Puiu-La Fusache-Intersecție Lipia facultativ-PECO-LIDL-ACR-McDonald’s-Piața Centrală-Hasdeu-Gară CFR-Autogară facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Traseul 19 CIT
CIT Buzău-Popas Merei facultativ-Șavalog facultativ-Merei moară-Merei La Croitorie-Merei școală-La Bulimac facultativ-La Banu facultativ-La Teașcă-Gura Sărății școală-Monteoru facultativ-La Băcanu-La Manoloiu-La Fântână facultativ-CIT Monteoru-Magazin Ionașcu-Cantina Ceres.
L-V: 06:30-07:30-09:45-12:30-14:50-16:30-19:00-
S-D: 06:30-07:30-12:30-14:50-17:00-
Sărata Monteoru Cantina Ceres -Magazin Ionașcu-CIT Monteoru-La Fântână facultativ-La Manoloiu-La Băcanu-Monteoru facultativ-Gura Sărății școală-La Teașcă-La Banu facultativ-La Bulimac facultativ-Merei școală-Merei La Croitorie-Merei moară-Șavalog facultativ-Popas Merei facultativ-CIT Buzău.
L-V: 05:15-06:15-07:45-08:45-11:00-13:15-15:55-17:30-19:45-
S-D: 05:15-06:15-07:45-08:45-13:15-15:45-18:00-
Traseul 20 CIT
CIT Buzău-Popas Merei facultativ-Șavalog facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Ogrăzile Berbecel facultativ-Intersecție Ogrăzile Merei-La Bulimac facultativ-La Banu facultativ-La Grigoroiu-La Cramă-Izvoru Dulce școală-Valea Adâncă- Nenciulești La Burada.
L-V: 06:15-07:50-12:30-15:00-
S-D: Nu circulă.
La Burada-Valea Adâncă-Izvoru Dulce școală-La Cramă-La Grigoroiu-La Banu facultativ-La Bulimac facultativ-Intersecție Ogrăzile Merei-Ogrăzile Berbecel facultativ-Ogrăzile Lăzăroiu facultativ-Șavalog facultativ-Popas Merei facultativ-CIT Buzău.
L-V: 05:30-06:50-08:30-13:15-15:45-
S-D: Nu circulă.
Traseul 21
Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Pod Vadu Pașii-Strada Orașului-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Scurtești 5 str. Jirlău-Stăncești 4 str. Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Dâmbroca Crizantemelor-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Moară-Bordușani Centru-Săgeata Dispensar-Săgeata Centru-Săgeata Remiză-Beilic Centru-Găvănești Enus-Găvănești Centru-Găvănești Moară-Movilița-Banița La intrare în sat-Banița Centru-Banița Piscicola-Moșești Buduleacă-Moșești Răpițeanu Leana-Robeasca Teren de sport-Robeasca Biserică.
L-V: 06:30-07:45-10:45-14:15-15:45-19:35-23:40-
S-D: 07:45-10:45-16:15-19:30-23:40-
Robeasca Primărie-Robeasca S.M.A.-Moșești Costin Romică-Moșești Cămin Cultural- Banița Piscicola-Banița Centru-Banița La intrare în sat-Movilița-Găvănești Moară-Găvănești Centru-Găvănești Enus-Beilic Centru-Săgeata Remiză-Săgeata Centru-Săgeata Bloc-Bordușani Centru-Dâmbroca Moară-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Crizantemelor-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str. Făurei-Scurtești 5 str. Jirlău-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Strada Orașului-Pod Vadu Pașii-Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR.
L-V: 04:50-05:45-07:45-09:15-12:30-15:30-17:00-20:40-
S-D: 04:50-09:15-12:30-17:30-20:35-
Traseul 21B
Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Vadu Pașii-Strada Orașului-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Scurtești 5 str. Jirlău-Stăncești 4 str. Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Dâmbroca Crizantemelor-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Moară-Bordușani Centru-Săgeata Dispensar-Săgeata Centru-Săgeata Remiză-Beilic Centru-Găvănești Enuș-Găvănești Centru-Găvănești Moară.
L-V: 17:30-
S-D: 13:45-
Găvănești Moară-Găvănești Centru-Găvănești Enus-Beilic Centru-Săgeata Remiză-Săgeata Centru-Săgeata Bloc-Bordușani Centru-Dâmbroca Moară-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Crizantemelor-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str. Făurei-Scurtești 5 str. Jirlău-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Strada Orașului-Pod Vadu Pașii-Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR.
L-V: 18:30-
S-D: 14:45-
Traseul 21S
Gară CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Apcarom 1-Pod Vadu Pașii-Strada Orașului-Principală V.P.4-Principală V.P.5-Principală V.P.6-Scurtești 5 str. Jirlău-Stăncești 4 str. Făurei-Stăncești 3 Intersecție-Dâmbroca Crizantemelor-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Moară-Bordușani Centru-Săgeata Dispensar-Săgeata Centru-Săgeata Remiză.
L-V: Nu circulă.
S-D: Nu circulă.
Săgeata Remiză-Săgeata Centru-Săgeata Bloc-Bordușani Centru-Dâmbroca Moară-Dâmbroca Centru-Dâmbroca Crizantemelor-Stăncești 3 Intersecție-Stăncești 4 str. Făurei-Scurtești 5 str. Jirlău-Principală V.P.6-Principală V.P.5-Principală V.P.4-Strada Orașului-Pod Vadu Pașii-Horticolei 1-Liceul CFR-Parc Marghiloman-Depou CFR-Spital CFR-Autogara facultativ-Gară CFR.
L-V: 05:15-
S-D: Nu circulă.
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