Focar de ciclosporiază, virusul care produce diaree. Un lanț internațional de fast-food, vizat de ancheta autorităților după zeci de îmbolnăviri

Publicat 15 iul. 2026, 12:41 Sursă Realitatea.Net

Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează un focar de ciclosporiază, o infecție parazitară care poate provoca episoade severe de diaree, după ce mai multe persoane s-au îmbolnăvit în ultimele săptămâni. În cadrul anchetei este verificat și un cunoscut lanț internațional de restaurante fast-food, care a decis să retragă preventiv mai multe ingrediente din meniul unor unități.

Distribuie articolul