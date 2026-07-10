Doi tineri cu arsuri grave, transferați în Belgia și Germania cu o aeronavă militară. Unul dintre ei are arsuri pe 70% din corp

Doi tineri care au suferit arsuri grave în urma unor incidente au fost transportați vineri către spitale de specialitate din Belgia și Germania, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale. Transferul a fost realizat pentru ca aceștia să beneficieze de tratament și îngrijiri medicale de înaltă complexitate, care nu pot fi asigurate în țară.
Unul dintre pacienți are arsuri pe 70% din corp
”Decizia transferului a fost luată în urma evaluării medicale efectuate de către specialiști, având în vedere gravitatea leziunilor și necesitatea unor protocoale terapeutice specifice centrelor de mari arși”, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).
Potrivit reprezentanților instituției, este vorba de un pacient de 25 ani, conștient și cooperant, având arsuri grad IIA-IIB pe aproximativ 25% din suprafața corporală, prin electrocutare, care a fost transferat de la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri București către Klinikum Offenbach, Germania, și de un pacient de 25 ani, intubat și ventilat mecanic, având arsuri grad IIB-III pe aproximativ 70% din suprafața corporală, în urma exploziei unei butelii în spațiu închis, care a fost transferat de la Spitalul Județean de Urgență Bacău către Grand Hopital de Charleroi, Belgia.
”Pentru realizarea acestui transfer umanitar, s-a intervenit cu resurse logistice complexe. Pacientul de la Bacău a fost transportat pe calea aerului cu elicopterul SMURD al Inspectoratului General de Aviație al MAI fiind preluat de pe heliportul unității medicale până la Baza 90 Transport Aerian Otopeni 'Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu', iar pacientul de la București a fost preluat cu o ambulanță de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul ISU București-Ilfov și transportat către aeronava C-27J Spartan”, arată sursa citată.
Transferul a fost realizat cu un avion C-27J Spartan, configurat pentru misiuni medicale
Îmbarcarea celor doi pacienți a fost efectuată la bordul unei aeronave C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale. Asistența medicală pe timpul zborului este asigurată de o echipă medicală complexă, formată din trei medici și doi asistenți din cadrul UPU-SMURD a Spitalului Clinic de Urgență București și personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale.
”Misiunea complexă este rezultatul cooperării interinstituționale dintre Ministerul Afacerilor Interne, prin DSU, Inspectoratul General de Aviație al MAI și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale”, precizează comunicatul.