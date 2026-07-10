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Economie· 1 min citire
Creșterea prețurilor, principala îngrijorare a românilor
Scumpiri în România
Publicat10 iul. 2026, 17:06
SursăRealitatea PLUS
Scumpirile continuă să fie principala sursă de îngrijorare pentru români, potrivit celui mai recent Eurobarometru realizat la comanda Parlamentului European. Rezultatele cercetării arată că impactul inflației și al costului tot mai ridicat al vieții rămâne în centrul preocupărilor cetățenilor, într-un context economic marcat de incertitudini la nivel european.
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