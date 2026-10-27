Buzăul face un pas spre un parteneriat cu Ucraina
FOTO: Primăria Buzău
Buzăul a semnat o scrisoare de intenție pentru un parteneriat cu Ujhorod, Ucraina. Inițiativa ar putea deschide oportunități pentru firmele locale și proiecte comune.
Municipiul Buzău ar putea dezvolta o relație de colaborare cu orașul ucrainean Ujhorod, în urma unei inițiative anunțate de primarul Constantin Toma. Edilul a semnat o scrisoare de intenție pentru inițierea unui parteneriat între cele două administrații locale, în cadrul Forumului ReBuild Ukraine.
Inițiativa urmărește să deschidă noi oportunități de colaborare economică și administrativă, în special în perspectiva reconstrucției infrastructurii Ucrainei după încheierea războiului. Companiile din Buzău ar putea beneficia de viitoare proiecte în domeniul construcțiilor, industriei metalurgice și producției de echipamente și materiale.
Buzău și Ujhorod, în discuții pentru un parteneriat internațional
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat semnarea documentului de intenție alături de Bohdan Andriiv, primarul orașului ucrainean Ujhorod. Demersul a avut loc în cadrul Forumului ReBuild Ukraine, dedicat inițiativelor și soluțiilor pentru reconstrucția țării afectate de război.
Potrivit edilului buzoian, viitoarea colaborare ar putea crea legături între administrațiile celor două orașe și ar facilita identificarea unor proiecte comune. În același timp, parteneriatul ar putea ajuta firmele locale să intre în contact cu potențiali colaboratori ucraineni.
Deocamdată, semnarea scrisorii de intenție reprezintă un prim pas. Nu au fost prezentate un calendar al proiectelor, investiții concrete sau angajamente financiare asumate de cele două municipalități.
Cum ar putea beneficia firmele din Buzău de reconstrucția Ucrainei
Reconstrucția infrastructurii ucrainene ar putea genera, în următorii ani, cerere pentru materiale de construcții, echipamente industriale și servicii specializate. În acest context, administrația din Buzău consideră că experiența companiilor locale ar putea reprezenta un avantaj.
Constantin Toma a evidențiat potențialul firmelor buzoiene din industria metalurgică, din sectorul construcțiilor și din producția de echipamente și materiale necesare refacerii infrastructurii.
O eventuală colaborare ar putea facilita schimbul de informații între mediul de afaceri din Buzău și partenerii din Ucraina, precum și identificarea unor oportunități de participare la viitoare proiecte.
Totuși, implicarea efectivă a firmelor locale va depinde de concretizarea parteneriatului, de lansarea unor proiecte și de condițiile de participare la procedurile de achiziție și investiții.
Modelul „Buzău – Oraș Magnet”, posibil exemplu pentru orașele ucrainene
Cooperarea propusă nu vizează doar componenta economică. Primarul Constantin Toma consideră că experiența administrației buzoiene în dezvoltarea urbană ar putea fi valorificată și în relația cu orașele ucrainene care se pregătesc pentru reconstrucție.
Unul dintre exemplele menționate este conceptul „Buzău – Oraș Magnet”, care pune accent pe investiții în educație, infrastructură, mobilitate urbană, protecția mediului și dezvoltare economică.
Schimburile de experiență dintre cele două administrații ar putea include metode de atragere a fondurilor europene, planificare urbană și implementare a proiectelor publice. Aceste domenii ar putea deveni puncte de plecare pentru viitoare inițiative comune.
Ujhorod, oraș ucrainean aflat aproape de granița cu Slovacia
Ujhorod este situat în vestul Ucrainei, în apropierea frontierei cu Slovacia, și este centrul administrativ al regiunii Transcarpatia. Orașul are aproximativ 110.000 de locuitori și o istorie marcată de apartenența succesivă la mai multe state și structuri politice din Europa Centrală și de Est.
Localitatea dispune de instituții culturale și educaționale, printre care o filarmonică, un teatru regional și o universitate. Aceste elemente ar putea oferi puncte de plecare pentru schimburi culturale, educaționale și administrative între comunități.
Poziția geografică a Ujhorodului, aproape de frontiera slovacă, îl plasează într-o zonă de legătură între Ucraina și statele Uniunii Europene.
Cu ce alte orașe este înfrățit municipiul Buzău
Buzăul are deja relații de colaborare cu localități din alte țări, inclusiv din Belgia, Grecia și Republica Moldova. O eventuală formalizare a parteneriatului cu Ujhorod ar extinde rețeaua de cooperare internațională a municipiului.
Astfel de relații pot facilita schimburi de experiență între administrații, proiecte culturale și educaționale, precum și identificarea unor oportunități de finanțare europeană.
În cazul colaborării cu orașul ucrainean, una dintre direcțiile importante ar putea fi sprijinirea eforturilor de reconstrucție și dezvoltare economică, inclusiv prin implicarea companiilor din Buzău.
Ce urmează după semnarea scrisorii de intenție
Următoarea etapă va presupune stabilirea domeniilor concrete de colaborare și identificarea proiectelor care ar putea fi realizate în comun. Pentru ca inițiativa să producă rezultate, cele două administrații vor trebui să definească obiective clare și să identifice surse de finanțare.
Deocamdată, nu există informații publice despre valoarea unor eventuale investiții sau despre contracte atribuite firmelor buzoiene. Posibilele beneficii economice rămân condiționate de evoluția parteneriatului și de proiectele care vor fi dezvoltate.
Inițiativa anunțată de Constantin Toma reprezintă, astfel, un prim pas spre consolidarea relațiilor dintre Buzău și Ujhorod, cu potențial de colaborare în domeniul economic, administrativ și al dezvoltării urbane.
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News