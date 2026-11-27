Publicat 27 nov. 2026, 08:18 Sursă realitatea.net

Peste 86.000 de infecții respiratorii în România într-o săptămână. Cazurile de gripă au crescut cu 88%, iar trei persoane au murit de la începutul sezonului.

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