Turcia reacționează după atacurile din Marea Neagră și îl convoacă pe ambasadorul ucrainean

Publicat 29 aug. 2026, 20:11 Sursă Realitatea.Net

Ministerul turc al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Ankara, în urma atacurilor repetate asupra unei nave turcești și a remorcherului trimis în ajutor în Marea Neagră. Incidentul maritim tensionează relațiile diplomatice dintre cele două state, ridicând noi îngrijorări privind securitatea navigației și stabilitatea din regiune.

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