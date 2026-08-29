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Actualitate· 1 min citire
IGPR: Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun, capturate în primele 7 luni ale anului
Țigarete capturate de oamenii legii
Publicat29 aug. 2026, 13:30
Sursărealitatea.net
Peste 61 de milioane de țigarete și peste 9,6 tone de tutun au fost descoperite de polițiști, în primele 7 luni ale anului, fiind aplicate 907 sancțiuni contravenționale, în valoare de 6.740.013 lei, informează sâmbătă IGPR.
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