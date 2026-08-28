Procesul de pace din Ucraina este „complet blocat”, recunoaște Kremlinul

Publicat 28 aug. 2026, 13:56 Sursă realitatea.net

„Chestiunea negocierilor de pace este acum complet blocată. Nu există idei noi”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

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