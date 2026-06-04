SURSE: Noul premier al României, anunțat de Nicușor Dan la ora 18:00

Nicușor Dan va anunța noul premier al României în această seară, de la ora 18.00, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS.

UPDATE 14:30 - Deși nu a fost încă făcut un anunț oficial pe marginea acestui subiect, informațiile Realitatea PLUS - obținute pe surse - arată că la ora 18:00 Nicușor Dan intenționează să iasă public și să anunțe numele viitorului premier. Ar fi vorba, se pare, despre Eugen Tomac și de un guvern de tehnocrați.

Avem deja și câteva variante cu privire la componența acestui guvern , variante care sunt însă posibilități, nu certitudini.

Printre ele, la Ministerul Sănătății ar fi Cătălin Cîrstoiu, la Ministerul Educației - Sorin Costreie. Ar apărea, de asemenea, și numele unui fost consilier al lui Traian Băsescu ca o posibilitate la Ministerul Finanțelor.

UPDATE 10:30 - E foarte probabil ca Eugen Tomac să fie desemnat premier chiar astăzi! Marele anunț ar putea să vină chiar în condițiile în care președintele Nicușor Dan pleacă mâine din țară. Nicușor Dan și-a publicat oficial agenda pentru mâine, 5 iunie, când va trebui să meargă în Muntenegru pentru a asista la un summit organizat de Uniunea Europeană. În acest context, cresc șansele ca astăzi, așa cum au spus și sursele politice, citate de Realitatea PLUS, să avem parte de o nominalizare a premierului.

Este posibil ca în a doua parte a zilei să vedem acest anunț din partea lui Nicușor Dan pentru desemnarea lui Eugen Tomac și a unui guvern tehnocrat.

De aici însă începe adevăratul joc politic pentru că Eugen Tomac va trebui să și găsească o majoritate care să-l susțină și pentru ca varianta aceasta să treacă și de Parlament.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Sunt discutate atât varianta unui cabinet tehnocrat, cât și cea a unui guvern politic sau mixt. PSD și-a exprimat disponibilitatea de a a analiza susținerea unui guvern condus de Tomac.

Din momentul în care va fi desemnat oficial, Eugen Tomac va avea la dispoziție zece zile pentru a negocia o majoritate și pentru a prezenta Parlamentului lista de miniștri și programul de guvernare.