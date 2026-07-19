Alertă de la ANM. Cod portocaliu de furtuni și vijelii în regiunile montane și nordul Moldovei, până duminică seara-HARTA

Publicat 19 iul. 2026, 11:18 Sursă Realitatea.Net

Meteorologii au emis, duminică, o atenționare Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, valabilă până duminică seara în mai multe județe din țară.

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