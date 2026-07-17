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Piperea, ironic: "Toată baza de date privind PNRR a fost ștearsă de hackeri. Evident, vor fi ruși...”

Gheorghe Piperea

Gheorghe Piperea

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 iul. 2026, 08:32

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost ținta unui atac cibernetic de amploare joi, 16 iulie, potrivit unor surse din cadrul instituției.

Sursele citate susțin că atacatorii ar fi reușit să pătrundă în sistemele informatice ale ministerului și să șteargă întreaga bază de date cu proiectele și beneficiarii PNRR. Deocamdată, nu este clar dacă datele pot fi recuperate din copii de siguranță sau dacă, înainte de ștergere, acestea au fost și extrase de atacatori.

"Toată baza de date privind PNRR a fost ștearsă de hackeri.

Ministerul care ține chestia respectivă este MIPE, avându-l în frunte, ca păduchele, pe numitul Pâslaru, demis de peste 2 luni de Parlament.

Printre datele șterse se află, desigur, și contractele de consultanță de 2 miliarde de euro, singurele “succese” ale PNRR.

Sunt aproape convins că nu există copie de rezervă, iar dacă există, a fost ștearsă și aia. Iar o copie fizică a acelor informații și documente nu există, căci noi suntem pă digital, că suntem nește ielite…

Eventualele infracțiuni cam rămân fără urme…

Notă: evident, hackerii vor fi ruși. Doar nu vă așteptați la alte ingerințe străine, nu? “Dăcât” rușii sunt apți pentru asta…

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