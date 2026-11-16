Sondaj INSCOP: AUR a scăzut pentru prima dată în 18 luni, iar PSD a crescut cu aproape 6%

Cel mai recent sondaj arată schimbări semnificative în rândul preferințelor politice ale românilor. AUR a scăzut în sondaje pentru prima dată în ultimele 18 luni și a ajuns la mai puțin de 35%, conform INSCOP. În paralel, PSD a crescut cu aproape 6 puncte procentuale și a ajuns la aproape 25%, mai arată sondajul.
Cel mai recent sondaj: cu ce partide ar vota românii
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cu ce partid ați vota?
AUR:
- septembrie 2026: 39,7%
SAGEATA IN JOS
- noiembrie 2026: 34,6%
PSD:
- septembrie 2026: 18,7%
SAGEATA IN SUS
- noiembrie 2026: 24,6%
PNL:
-septembrie 2026: 16,3%
SAGEATA IN JOS
-noiembrie 2026: 15,1%
USR:
- septembrie 2026: 9%
SAGEATA IN SUS
- noiembrie 2026: 11,9%
UDMR:
-septembrie 2026: 5,5%
SAGEATA IN JOS
-noiembrie 2026: 3,9%
SURSĂ: sondaj INSCOP
Metodologia sondajului
Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research pentru Informat.ro, în parteneriat cu Strategic Thinking Group, pe un eșantion de 1.197 de persoane adulte. Datele au fost colectate între 26 octombrie și 2 noiembrie 2026, prin interviuri telefonice și online.
Marja maximă de eroare este de ±2,8 puncte procentuale, la un nivel de încredere de 95%.
SURSĂ: INSCOP