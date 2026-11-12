Anca Alexandrescu dezvăluie caracatița cu legături la vârful politicii după descinderile DIICOT la Oil Terminal

Publicat 12 nov. 2026, 14:38 Sursă realitatea.net

Jurnalista Anca Alexandrescu a comentat scandalul de amploare declanșat de descinderile DIICOT la Oil Terminal și de audierea fostului președinte al companiei, Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a făcut legătura între aceste personaje și o serie de oameni de afaceri și politicieni controversați, pe care îi asociază cu ceea ce numește Statul Paralel și cu fostul general Florian Coldea. În opinia sa, și liderul AUR, George Simion, ar fi ajuns în anturajul acestui grup de influență, aspect care, susține jurnalista, ar putea explica o parte dintre acțiunile și poziționările sale din ultimele luni.

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