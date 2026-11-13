Gabriel Daraban, fost director al Oil Terminal, reținut de DIICOT pentru 24 de ore
Gabriel Daraban la DIICOT
Gabriel Daraban, fost director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT pentru 24 de ore într-un dosar de evaziune fiscală și fraude cu motorină.
Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal Constanța, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, după mai multe ore de audieri în dosarul privind presupuse fraude cu produse petroliere și evaziune fiscală. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, acesta urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
În același dosar a fost reținut pentru 24 de ore și omul de afaceri Gheorghe Chealfă, din Bacău. În schimb, mai mulți funcționari vamali vizați de anchetă au fost lăsați în libertate, sub măsura controlului judiciar.
Gabriel Daraban, în centrul anchetei DIICOT privind afacerile cu motorină
Ancheta procurorilor vizează un presupus mecanism infracțional prin care cantități importante de produse petroliere ar fi fost comercializate fără achitarea integrală a obligațiilor fiscale către stat.
Potrivit informațiilor din dosar, în circuitul investigat ar fi fost implicate persoane cu funcții de conducere, funcționari vamali și reprezentanți ai unor societăți comerciale.
Anchetatorii verifică inclusiv modul în care zeci de mii de tone de motorină au fost eliberate din antrepozitul vamal al Oil Terminal din Constanța, precum și documentele utilizate în operațiunile comerciale.
Procurorii investighează posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu.
46 de percheziții în București și cinci județe
Dosarul a luat amploare joi, 12 noiembrie, când procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat 46 de percheziții domiciliare.
Acțiunile au avut loc în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Printre persoanele vizate se numără, potrivit surselor judiciare, funcționari din cadrul Vămii Constanța, reprezentanți ai structurilor fiscale, persoane din conducerea unor companii și angajați ai unei instituții bancare.
Gabriel Daraban și-a încetat activitatea la Oil Terminal începând cu 12 noiembrie 2026, după ce ocupase funcția de director comercial al companiei.
DIICOT: Nu există, până acum, dovezi că motorina provenea din Rusia
Unul dintre aspectele importante ale anchetei îl reprezintă proveniența produselor petroliere tranzacționate prin mecanismul investigat.
După apariția informațiilor privind o posibilă introducere în România a unor produse petroliere de origine rusă, DIICOT a transmis o precizare oficială.
Potrivit procurorilor, probele administrate până în prezent nu au indicat faptul că motorina ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă.
Anchetatorii au subliniat că investigația vizează în principal presupusa eludare a obligațiilor fiscale, respectiv plata TVA și a accizelor de către societățile comerciale implicate în circuitul investigat.
Oil Terminal susține că nu are calitate procesuală în dosar
Compania Oil Terminal a transmis, la rândul său, că nu au fost efectuate percheziții la sediul societății în data de 12 noiembrie 2026.
Reprezentanții companiei au precizat că Oil Terminal nu are nicio calitate procesuală în cauza penală instrumentată de DIICOT și că a pus la dispoziția organelor de anchetă documentele solicitate pentru clarificarea situației.
Totodată, societatea a confirmat încetarea contractului individual de muncă al lui Gabriel Daraban, care ocupa funcția de director comercial.
Ancheta DIICOT continuă, iar procurorii urmează să stabilească responsabilitățile fiecărei persoane implicate în presupusul mecanism de fraudă fiscală.
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