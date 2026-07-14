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Politica· 2 min citire
Scenariul care aruncă în aer negocierile politice: Nicușor Dan nu exclude alegerile anticipate
Nicușor Dan
Publicat14 iul. 2026, 10:13
SursăRealitatea PLUS
Nicușor Dan nu exclude varianta alegerilor anticipate, însă consideră că această soluție nu ar rezolva criza politică. Declarația vine după negocierile fără rezultat purtate cu partidele politice, în urma cărora nu a fost luată nicio decizie. Președintele este așteptat să anunțe numele noului premier, potrivit Realitatea PLUS.
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