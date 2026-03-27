Premierul Slovaciei Robert Fico ajunge la București pentru discuții cruciale cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Premierul Slovaciei, Robert Fico, va efectua vineri o vizită oficială în România, unde va avea o rundă de discuții la Palatul Victoria cu prim-ministrul Ilie Bolojan. Vizita marchează consolidarea relațiilor bilaterale și deschiderea unor noi direcții de cooperare între cele două state.

Agenda întâlnirii de la București

Conform programului anunțat de Guvern, cei doi șefi de executiv vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții extinse în plenul delegațiilor, în cadrul unui dejun oficial de lucru. Temele abordate sunt așteptate să vizeze cooperarea regională, proiecte economice comune și coordonarea în cadrul Uniunii Europene.

Un moment important al vizitei îl reprezintă ceremonia de semnare a unui memorandum de înțelegere între ministerele Culturii din România și Slovacia, document valabil pentru următorii cinci ani și menit să intensifice schimburile culturale și colaborările instituționale.

Vizită la Oradea și întâlnire cu comunitatea slovacă

După-amiază, Ilie Bolojan și Robert Fico se vor deplasa la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanții comunității slovace din România. Discuțiile sunt orientate spre sprijinirea identității culturale și a proiectelor comunitare.

Întâlnire la Palatul Cotroceni

În debutul zilei, premierul slovac va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele României, Nicușor Dan, pentru un dialog privind relațiile bilaterale și situația regională.

