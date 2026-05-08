Tudorel Toader: ”Dacă l-au demis pe Bolojan, nu îl pot susține"

Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS, că PNL poate să-l propună din nou premier pe Bolojan, dar dacă Parlamentul l-a demis ieri, nu poate să-i dea încrederea mâine.

"Partidul Național Liberal poate să vină cu propunerea de premier pentru Ilie Bolojan, dar Parlamentul, dacă l-a demis ieri, nu poate să-i dea încrederea mâine.

Dacă cumva, în jocul ăsta de putere, în cele 45 de zile nu se ajunge la învestirea unui guvern cu puteri depline, rămâne în continuare guvernul acesta, cu capacitate juridică restrânsă. Dar operează un alt principiu, care spune că legea constituțională, legea în general, se interpretează, se aplică în sensul că trebuie să asiguri continuitatea funcționării autorităților”, a declarat Tudorel Toader.

Fostul ministru al Justiției a ținut să precizeze faptul că ”nu poți sta cu un guvern cu capacitate juridică redusă și atunci e rolul Parlamentului, rolul Președintelui să regleze, să completeze puterea executivă din Palatul Victoria."