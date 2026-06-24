Ninel Peia, acuzații dure la adresa lui Bolojan: „Este un politician care nu își ține cuvântul. Un măr otrăvit”

Negocierile pentru formarea noului guvern intră într-o etapă tensionată, în timp ce partidele fac ultimele calcule înaintea unei decizii politice majore. Social-democrații au programată o ședință importantă, de la ora 12:00, în care urmează să discute propunerea de premier cu care vor merge mai departe.
În paralel, PNL, USR și UDMR discută dacă pot continua pe varianta unui pact politic propus de președintele Nicușor Dan, fără Partidul Social Democrat. În acest context complicat, Ilie Bolojan este din nou în centrul criticilor. Premierul interimar este acuzat că, după ce ar fi amenințat PSD cu scoaterea oamenilor social-democrați din guvern, pune acum condiții pentru ca PNL să susțină un eventual guvern minoritar condus de PSD.
PSD își face calculele pentru premier, în timp ce PNL pune condiții
Ziua este una importantă pentru scena politică. Pe de o parte, social-democrații se reunesc pentru a stabili cu ce propunere de premier vor merge la negocieri. Pe de altă parte, PNL, USR și UDMR discută dacă pot merge mai departe cu un acord politic separat, înaintea unei posibile discuții cu toate partidele, inclusiv cu PSD. Miza este uriașă, pentru că varianta unui guvern minoritar condus de PSD depinde de voturile și condițiile puse de celelalte partide. Liberalii ar putea ajunge în situația de a susține un Executiv social-democrat, deși în ultimele săptămâni relația dintre PNL și PSD a fost marcată de atacuri, amenințări și acuzații dure. Tocmai aici apare contradicția majoră care îl vizează pe Ilie Bolojan.
Premierul interimar este criticat pentru faptul că ar încerca să obțină garanții pentru oamenii instalați în funcții publice, în schimbul susținerii unui guvern PSD. Cu alte cuvinte, Bolojan este acuzat că vrea să transforme votul politic într-un instrument de protejare a propriilor poziții de putere. Imaginea este una apăsătoare pentru PNL, mai ales după episoadele în care Bolojan ar fi transmis mesaje dure către social-democrați.
Bolojan, acuzat că vrea să securizeze oamenii puși în funcții
În intervenția sa, senatorul Ninel Peia, din grupul parlamentar PACE - Întâi România, a lansat acuzații dure la adresa lui Ilie Bolojan. Acesta susține că liderul liberal nu ar fi respectat înțelegerile politice discutate în fața președintelui Nicușor Dan și că ar fi schimbat condițiile de la o etapă la alta. În opinia sa, Bolojan joacă politic la limita încrederii, folosind negocierile pentru a-și păstra oamenii în funcții.
Peia susține că, în perioada în care a fost premier interimar, Bolojan ar fi promovat oameni în posturi-cheie din stat, inclusiv persoane apropiate de USR. Acuzația este gravă, pentru că sugerează o folosire a funcțiilor publice ca monedă de schimb în negocierile politice. În această lectură, problema nu mai este doar formarea guvernului, ci felul în care puterea este împărțită și conservată în spatele ușilor închise.
„Este foarte simplu. Domnul Ilie Bolojan, după cum ne amintim, nu a respectat nici măcar cuvântul dat de două ori în fața președintelui României, Nicușor Dan. Ne-a spus președintele României că domnul Ilie Bolojan i-a promis că va vota guvernul Tomac, apoi i-a promis că va vota guvernul Veștea și, tot timpul, a venit cu alte cereri, cu alte cereri. Este un joc de-a șoarecele și pisica. Este un politician care nu își ține cuvântul și, bineînțeles, domnul Ilie Bolojan a băgat în sinecuri, mai ales din partea USR-ului, în ultimele 50 de zile de când este interimar, sute și sute de oameni în posturi-cheie din statul român.
Adică termitele care vor distruge cu adevărat România și vor săpa la temelia României, nu numai economic, dar și politic și social. Domnul Ilie Bolojan, în acest moment, de fapt, vrea să își securizeze soldații bine instruiți, pe care i-a pus pe posturi nemeritate. Oameni care nu au pregătirea necesară, dar, în același timp, execută la timp și întocmai toate ordinele venite. Este un măr otrăvit și o să vedeți că, la un moment dat, joi, vineri sau sâmbătă, când președintele României le-a dat termen să încheie un pact cu PSD-ul pentru un proiect de guvernare, ca să îi susțină pe cei din PSD în Parlament, nu se va ține de cuvânt și luni se va întâmpla la fel, dacă se merge la vot”, a declarat Ninel Peia.