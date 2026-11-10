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Nicușor Dan susține o conferință de presă la Cotroceni. Ce teme va aborda președintele

Nicușor Dan

Nicușor Dan

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 nov. 2026, 16:32

Președintele României, Nicușor Dan, va susține marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, o conferință de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului a anunțat că va vorbi despre provocările din ultimele luni și prioritățile pentru perioada următoare.

„Despre provocările ultimelor luni şi priorităţile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferinţe de presă, care va avea loc marţi, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni”, a transmis Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Conferința va fi transmisă în direct prin sistemul unic de transmisiune și pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Ce subiecte ar putea fi abordate

Deși președintele nu a prezentat o listă oficială a temelor, conferința are loc într-un context politic și economic important, după încheierea crizei politice și instalarea noului Guvern.

Printre subiectele de interes se numără evoluțiile politice din ultimele luni, situația economică, securitatea regională și relația României cu partenerii europeni.

De asemenea, ar putea fi abordată și situația alegerilor prezidențiale din 2024, anulate în urma deciziei Curții Constituționale, precum și informațiile care au stat la baza acestei hotărâri.

Ultima conferință de presă a avut loc în aprilie

Ultima conferință de presă susținută de Nicușor Dan a avut loc în luna aprilie, când președintele a anunțat că a semnat decretele pentru numirea șefilor din Justiție.

Noua întâlnire cu jurnaliștii îi oferă șefului statului ocazia de a prezenta bilanțul perioadei recente și direcțiile pe care intenționează să le urmeze în perioada următoare.

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