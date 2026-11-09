Mohamad Murad (AUR): „Eu l-aș propune pe Călin Georgescu președinte al AUR”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 9 nov. 2026, 10:33

Deputatul AUR, Muhammad Murad, se gândește să îi propună lui Călin Georgescu să devină președintele partidului. În exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, emisiune realizată de Anca Alexandrescu, Murad a mai afirmat că George Simion a avut foarte multe întâlniri cu fostul candidat la alegerile prezidențiale.

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