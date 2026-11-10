Nicușor Dan: Nu am suspiciuni că vreunul din contractele SAFE ar avea probleme, deși suma finală a mers către Rheinmetall

Nicușor Dan a afirmat, marți, 10 noiembrie 2026, că nu are vreo suspiciune ca vreun contract din programul SAFE să prezinte probleme, precizând că a știut despre o sumă consistentă care a mers către Rheinmetall.
Nicușor Dan a caracterizat procesul de achiziții din cadrul programului European de Sprijinire a Apărării (SAFE) ca fiind complex și structurat pe mai multe niveluri de detalii. Președintele României a explicat că a cunoscut aspectele esențiale ale negocierilor, inclusiv evaluările ofertelor posibile și ale echipamentelor.
Detalii despre contractul cu Rheinmetall
Fără a confirma o valoare exactă de 5,7 miliarde de euro, șeful statului a menționat că a fost informat despre o sumă consistentă care, în urma discuțiilor și evaluărilor, s-a îndreptat către compania germană Rheinmetall.
Întrebat dacă poate face publice anumite documente legate de contractele semnate cu Rheinmetall, președintele a subliniat că orice cercetare este binevenită. El a clarificat statutul juridic al dosarului, notând că o cercetare penală înseamnă doar că cineva a făcut o sesizare și Parchetul a început să investigheze.
Obligații de offset și locuri de muncă
Referitor la numărul de locuri de muncă create în România prin intermediul programului SAFE, Nicușor Dan a arătat că nu deține această informație, considerând totuși că dezbaterea publică pe această temă este utilă.
Președintele a menționat că, în discuțiile cu guvernul și ministerele, a urmărit ca obligațiile asumate de firmele contractante să fie respectate. El a atras atenția asupra istoriei României, care a semnat frecvent contracte de furnizare de echipamente militare cu clauze de offset, dar în practică aceste angajamente nu au fost întotdeauna îndeplinite.