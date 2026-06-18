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Politica· 2 min citire
Mohamad Murad (AUR): „Ultimele variante sunt ori guvern de uniune națională, ori alegeri anticipate” – declarații în exclusivitate la Realitatea Plus
Mohamad Murad (AUR)
Publicat18 iun. 2026, 16:32
Sursărealitatea.net
Deputatul AUR Mohamad Murad lansează un mesaj dur în criza politică, afirmând că liderii politici trebuie să înțeleagă faptul că fără partidul său nu se mai pot lua decizii majore în țară.
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