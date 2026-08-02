Miron Mitrea: „Politica nu se face pe care e mai frumos, care înjură mai mult, care țipă mai tare, ci pe proiecte”

Analistul politic Miron Mitrea a lansat un atac dur la adresa clasei politice din ultimii 20 de ani, pe care o consideră responsabilă pentru situația în care a ajuns sistemul energetic din România. Acesta susține că deciziile luate de guverne succesive au slăbit capacitatea țării de a-și asigura necesarul de energie, deși România dispunea în trecut de un sistem stabil și de resurse importante.
Potrivit lui Mitrea, problemele actuale nu sunt cauzate doar de nivelul scăzut al Dunării, ci sunt rezultatul unor politici greșite și al lipsei de specialiști în funcțiile-cheie din administrație.
„Miniștrii nu știau nimic despre domeniile pe care le conduceau”
Analistul afirmă că politicienii evită să își asume responsabilitatea pentru modul în care au administrat România.
„De cel puțin 20 de ani, marea majoritate a politicienilor care au fost numiți de către alți politicieni în funcții de miniștri, aveau altă meserie decât cea a ministerelor pe care le conduceau, deci nu știau nimic despre ce se întâmpla acolo.”
Miron Mitrea a făcut referire și la o declarație atribuită unui membru USR.
„Sau, așa cum spunea un membru USR, orice cetățean care are carnet de membru USR e bun să fie ministru peste tot. Și vedem, avem acești miniștri peste tot.”
În opinia sa, atât PSD, cât și PNL poartă responsabilitatea pentru situația actuală.
„De cel puțin 20 de ani, aceste partide care au fost la guvernare în ultima perioadă, aici pun PSD, PNL, mă rog, PNL că a fost mai mult, a avut și președintele ultimii 20 de ani, 21, că și asta e tot PNL-ist, până la urmă. Au avut tot timpul niște abordări de începători.”
Comparația cu anul 2003
Miron Mitrea respinge ideea că actuala situație energetică este provocată exclusiv de nivelul foarte scăzut al Dunării.
„Nu vreau să spun că folosesc cuvinte grele, că au fost, hai să zic, au fost nepregătiți. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani cu sistemul energetic românesc, vedem că dacă acum 15 ani ne dădeam de ceasul morții și încercam să negociem cu Turcia să tragem un cablu pe sub Marea Neagră ca să exportăm surplusul de energie electrică pe care îl aveam în România și pentru care nu aveam cerere, ajungem astăzi, dar nu numai astăzi, că sunt de ceva vreme, în situația în care importăm cantități imense de energie electrică și astăzi dăm de anul morții că pentru prima oară în istorie, Dunărea așa de joasă încât avem o problemă energetică. Nu e adevărat.”
Analistul a amintit că România s-a confruntat cu o situație asemănătoare și în urmă cu peste două decenii.
„Dunărea a fost la fel de joasă și în 2003. În 2003 aveam un singur reactor în funcțiune la Cernavodă, a trebuit să-l oprim. N-a fost nicio nenorocire pentru că aveam 6-7 mii de megawați putere instalată pe cărbune, aveam un mix energetic solid, stabil, la dispoziția celor care îl foloseau.”
Critici privind decarbonificarea
Mitrea consideră că închiderea centralelor pe cărbune s-a făcut prea repede și fără ca acestea să fie înlocuite cu surse stabile de producție.
„Mix pe cărbune care după aceea inteligenții care au condus România cu o metodă foarte simplă: Ce doresc cei de la Bruxelles? Să decarbonificăm energia românească. Noi suntem mai tari decât toți. Noi am luat-o înaintea țărilor mai mari. Și înaintea țărilor care au pus pe piață ideea. O idee bună dacă o aplici într-o perioadă de 40-50 de ani. 40-50 de ani este nevoie ca să aplici o asemenea decarbonificare și să o înlocuiești cu niște surse de energie electrică stabile și controlabile.”
El a susținut că autoritățile au prezentat acest proces drept o reușită la nivel european.
„Mai mult, am ajuns în situația în care politicienii noștri se laudă la Bruxelles, suntem țara cu cel mai mare avans în decarbonificarea energetică din toată Europa pentru că am luat niște măsuri extraordinare. De fapt, măsurile au fost să închidem majoritatea sau cele mai multe centrale pe cărbune și să rămânem la mila vântului a soarelui și a vecinilor.”
„România ocupă primul loc în Europa la costul energiei”
Analistul susține că efectele acestor politici se văd și în costurile suportate de consumatori.
„Motiv pentru care, am să spun un lucru care nu știu dacă s-a spus destul de des, în 2025, în prețul comparat, de cumpărare, România ocupat un binemeritat locul 1 în Europa la costul energiei.”
În continuarea declarațiilor sale, Miron Mitrea a criticat modul în care au fost făcute numirile în funcțiile de conducere.
„Deci am reușit în 20 de ani, conduși de niște oameni care, nu știu dacă papițoi este cuvântul cel mai potrivit, că nu mai pot zic, zică neprofesioniști ca să nu le zic proști, că nu-i frumos să zici că un ministru e prost. Poate să fie neprofesionist, că nu mă refer că e prost, că nu îl duce capul, că poate fi foarte bun, din anumite domenii, literatură, știu eu, filozofie, dar să aibă habar de energie sau de transporturi sau de construcții și așa mai departe.”
Acesta a adăugat că problema nu aparține unui singur partid politic.
„Deci aceste genii politice, care au inundat și PSD-ul în ultima vreme, că nu mai PSD-ul e vinovat, nu mai e partidul specialiștilor cum era pe vremuri. Mai au unul-doi pe aici, pe colo, rămași așa, mai au și liberalii câte unul. Au reușit să ducă România în această situație.”
Apel către alegători
În final, Miron Mitrea a susținut că schimbarea depinde și de modul în care votează cetățenii.
„Iar dacă populația României nu va înțelege că politica nu se face pe care e mai frumos, care înjură mai mult, care țipă mai tare, ci politica se face pe proiecte și pe interesul pe care tu, ca cetățean, îl vezi că ți se pune în față și vor vota în continuare în modul în care au votat, acești papițoi, vorba lui Băsescu, nu o să fac altceva decât să citesc pe marele nostru fost președinte, ticălos, dar băiat deștept. Acești papițoi nu vor face altceva decât să ne țină într-o situație asemănătoare. Vom plăti cel mai scump curent, plătim, de fapt plătim cel mai scump curent, plătim benzină foarte scumpă, carburant, și avem resurse.”