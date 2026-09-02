George Simion: „Soluția este democrația, nu afundarea în totalitarism". AUR cere anticipate și-l amenință de Nicușor Dan cu suspendarea - VIDEO

Publicat 2 sept. 2026, 14:08 Actualizat 2 sept. 2026, 15:04 Sursă Realitatea.Net

George Simion susține că România se află într-o criză politică profundă și cere revenirea cât mai rapidă la urne. Liderul AUR a afirmat și că țara are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și de un guvern cu mandat pentru următorii 4 ani. George Simion a precizat că partidul său nu va susține instalarea unui guvern minoritar și l-a acuzat pe Nicușor Dan că exclude AUR de la consultările politice. Simion l-a criticat și pe Ilie Bolojan, despre care a declarat că trebuia să plece de mult din funcție.

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