Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „România se dezarmează singură în Europa. Nicușor Dan, Guvernul și MAE vor să renunțe la dreptul de veto”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică decizia României de a se alătura grupului de 11 state care solicită limitarea utilizării dreptului de veto în politica externă a Uniunii Europene și explorarea trecerii de la unanimitate la votul cu majoritate calificată.

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