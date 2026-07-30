Lia Olguța Vasilescu: ”Ce se întâmplă în sănătate este o bătaie de joc. Se guvernează extraordinar de prost”

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a declarat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, că reducerea veniturilor medicilor reprezintă o măsură gravă, cu efecte directe asupra sistemului sanitar, și a lansat un nou atac la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan. Fostul ministru al Muncii a avertizat că actuala guvernare riscă să determine un nou exod al cadrelor medicale.
”Mă deranjează foarte mult când văd această bătaie de joc, pentru că eu am lucrat legea salarizării 153/2017. Noi am mărit salariile medicilor în 2018, când și doamna Dăncilă era premier, după ce am ajuns la concluzia că ajunsese sectorul medical la linterna roșie. Adică noi am avut atunci un moment de panică, când am văzut că scoatem posturi de medic la concurs și că nu se mai prezintă nimeni, pentru că toți medicii preferau să plece în străinătate din cauza salariilor foarte mici care existau”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
”Este o crimă la adresa populației”
Fostul ministru al Muncii a subliniat că în perioada respecivă ”erau salarii sub 1.000 de euro pentru medici”.
”În aceste condiții în care am făcut salarii occidentale medicilor și nu au mai crescut, din păcate, în ultimii ani de zile după ce noi am plecat de la guvernare. Să ajungi să tai aproape 6.000 de lei din salariul unui medic de urgență, din punctul meu de vedere, este o crimă la adresa populației”, a mai spus social-democrata.
Potrivit ei,”acești medici, fie vor prefera să ia din nou calea exilului, fie nu-și vor mai da interesul poate cât o fac la ora actuală în spitale”.
”Se guvernează doar pentru anumite județe”
În plus, Lia Olguța Vasilescu a acuzat că se guvernează doar pentru anumite județe în detrimentul altora.
”Am văzut astăzi foarte multe știri cum că la Oradea, de exemplu, s-au deblocat mai multe, sau în județul Bihor s-au deblocat mai multe posturi decât s-au deblocat în București sau decât în alte județe. Nu este normal așa ceva. Iată că am ajuns în situația în care se guvernează doar pentru anumite județe”, a transmis aceasta.
”Este de două ori mai rău decât era acum un an de zile”
Totodată, edilul Craiovei a susținut că actuala guvernare a înrăutățit principalii indicatori economici.
”Nu mai vorbesc de faptul că se guvernează extraordinar de prost, că pe absolut toți indicatorii este de două ori mai rău decât era acum un an de zile. Consumul a scăzut 11 luni consecutiv, inflația este dublă, datoria publică a crescut cu 125 de miliarde în ultimele luni. Adică absolut toate măsurile pe care le-a luat Ilie Bolojan în România în ultimul an de zile ne-au dus într-o situație mult, mult, mult mai grea decât era anul trecut”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.