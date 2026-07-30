Advertising
Actualitate· 1 min citire
Dezvăluiri INCENDIARE marca Rizea TV: Ion Bazac, în centrul unor noi acuzații publice
Ion și Camelia Bazac
Potrivit unor informații prezentate de „Rizea TV”, Ion Bazac s-ar confrunta cu dificultăți financiare majore, fiind invocată inclusiv posibilitatea unei stări de faliment. În cadrul aceleiași relatări sunt formulate acuzații la adresa lui Ion și Camelia Bazac, privind presupuse nereguli financiare legate de activitatea unei firme Ferrari, prejudiciul invocat depășind 100 de milioane de euro.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:06Ana Maria Păcuraru explică sondajul privind cheltuielile de înarmare: Românii cer transparență în achiziții și un echilibru între partenerii externi
- 12:53Românii cer transparență în cheltuielile de înarmare. Majoritatea vrea competiție reală și industrie locală – SONDAJ
- 12:31ANP: Activitatea curentă din sistemul penitenciar se desfăşoară în parametri normali
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News