Românii cheltuie peste 85% din tot ce câștigă. Taxele și impozitele apasă greu pe bugetele familiilor de la oraș

Publicat 24 iun. 2026, 14:06 Sursă realitatea.net

Românii cheltuie cea mai mare parte din veniturile lunare, iar datele arată cât de puțin mai rămâne la final de lună după plata cheltuielilor obișnuite. În 2025, veniturile totale medii lunare ale unei gospodării au fost de 9.399 de lei, adică 3.782 de lei pe persoană

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