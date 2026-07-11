Drept la replică MIPE după articolul despre contractele firmei fondate de Dragoș Pîslaru. Precizările ministrului

Publicat 11 iul. 2026, 16:08 Sursă Realitatea.net

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis un drept la replică în legătură cu articolul publicat de Realitatea.net despre contractele încheiate de instituție cu o companie fondată în trecut de ministrul Dragoș Pîslaru. Redăm integral punctul de vedere transmis de minister:

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