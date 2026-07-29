EXCLUSIV Realitatea Plus: Rheinmetall confirmă negocieri intense cu statul român pentru preluarea șantierului Damen Mangalia

Realitatea Plus a obținut în exclusivitate răspunsul oficial transmis de Rheinmetall, gigantul german implicat în proiectele de înarmare derulate prin programul european SAFE. Documentul, primit de echipa emisiunii „Miza Zilei”, confirmă pentru prima dată public faptul că negocierile pentru preluarea șantierului naval Damen Mangalia sunt în desfășurare.
Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, răspunsul Rheinmetall a fost transmis chiar în ziua desfășurării celei de-a doua licitații pentru șantierul naval Damen Mangalia. Compania germană afirmă că se află, împreună cu partenerul său MSC, „în discuții intense cu statul român pentru preluarea șantierului”.
Această poziție oficială reprezintă o schimbare majoră față de lipsa de clarificări publice venite în ultimele luni din partea autorităților române și indică faptul că negocierile nu au fost suspendate.
Într-o intervenție la Realitatea Plus, jurnalista Ana Maria Păcuraru a prezentat detalii despre documentul obținut în exclusivitate:
„Așa este și mă bucur că îl aveți în platou pe domnul avocat Piperea, pentru că am fost alături de dumnealui acum câteva zile, la Damen, în Mangalia. Iată că acum am primit și răspunsul oficial, în scris, de la compania-mamă germană Rheinmetall.
Este răspunsul la solicitarea transmisă de noi, echipa „Miza Zilei”, chiar în ziua celei de-a doua licitații pentru șantierul naval Damen Mangalia.
Iar răspunsul conține o informație pe care Rheinmetall nu o confirmase public până în acest moment. Compania germană, împreună cu partenerul său, gigantul maritim MSC, se află — și citez — „în discuții intense cu statul român pentru preluarea șantierului”.
Practic, chiar în ziua în care se decide soarta celui de-al doilea proces de licitație, Rheinmetall recunoaște, pentru Realitatea Plus, că negocierile sunt în desfășurare și nu sunt înghețate, așa cum lăsau să se înțeleagă tăcerile ministeriale din ultimele luni.
Diseară, de la ora 21:00, la „Miza Zilei”, veți vedea documentarul integral, „Navele fantomă” — ancheta noastră despre miliardul de euro alocat prin programul european SAFE, despre cei peste o mie de oameni rămași fără loc de muncă la Mangalia și despre promisiunile politice care, până astăzi, nu au fost respectate.
Veți asculta mărturia unui fost angajat Damen, poziția avocatului Piperea, care va fi și în platou alături de noi, precum și explicațiile generalului Dorin Toma despre cât de mult din aceste nave s-ar produce, de fapt, în România.
Și, în premieră, veți afla răspunsul complet al Rheinmetall, obținut de echipa noastră.
Așadar, rămâneți alături de noi. Vă aștept diseară, de la ora 21:00, la „Miza Zilei”. a spus Ana Maria Păcuraru într-o intervenție la Realitatea PLUS.
Documentarul intitulat „Navele fantomă”, promite să aducă în atenția publicului detalii despre fondurile europene alocate prin programul SAFE, situația angajaților disponibilizați de la Damen Mangalia și implicațiile economice și strategice ale unei eventuale preluări a șantierului.
În emisiune urmează să fie prezentate și punctele de vedere ale avocatului Gheorghe Piperea, ale unui fost angajat al șantierului și ale generalului Dorin Toma, care va explica în ce măsură navele vizate de proiect ar putea fi construite efectiv în România.
Confirmarea oficială venită din partea Rheinmetall poate avea implicații importante pentru viitorul șantierului naval de la Mangalia, unul dintre cele mai mari din Europa, și pentru industria navală și de apărare din România. În contextul investițiilor europene în domeniul securității și apărării, eventuala preluare de către Rheinmetall și MSC ar putea deschide o nouă etapă pentru platforma industrială de la Marea Neagră.