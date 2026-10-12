UNSA: Aproape 90% dintre români spun că știu ce fac la cutremur, dar doar 44% au un plan de urgență

Publicat 12 oct. 2026, 13:01 Sursă realitatea.net

Aproape 90% dintre români declară că știu cum să reacționeze în caz de cutremur, dar doar 44% au elaborat un plan de urgență, arată datele Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.

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