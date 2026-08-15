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Țigări din Bulgaria, vândute la Bâlciul de Sfânta Maria; amendă de 20.000 de lei aplicată de polițiști

Țigări de contrabandă

Țigări de contrabandă

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 20:43
Sursărealitatea.net

Cantitatea de 2.800 de țigarete a fost confiscată sâmbătă de polițiști în urma unei acțiuni care a avut loc la Bâlciul de Sfânta Maria organizat în municipiul Giurgiu, o tânără de 22 de ani, care le oferea spre comercializare, fiind sancționată cu suma de 20.000 de lei.

'Astăzi, în timp ce efectuau verificări privind o sesizare 112, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Giurgiu au depistat în incinta punctului de lucru al unei societăți comerciale din apropierea Bâlciului organizat în municipiul Giurgiu, 2.800 de țigarete, de diferite mărci, provenite din Republica Bulgaria, care ar fi fost oferite spre vânzare de către o tânără, de 22 de ani, din municipiul Giurgiu', se arată într-un comunicat de presă emis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Giurgiu.

Tânăra în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 20.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

De asemenea, întreaga cantitate de țigarete a fost indisponibilizată, în vederea confiscării. AGERPRES

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