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Michele Morrone, apariție surpriză la Summer Well: „Îi iubesc pe români”

Michelle Morrone

Michelle Morrone

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 aug. 2026, 08:11

Prima zi de Summer Well 2026 s-a încheiat cu un moment surpriză pentru zecile de mii de oameni prezenți la festival. Michele Morrone a urcat pe scenă alături de Two Feet, iar cei doi au cântat împreună piesa „Leave Me”.

Actorul și cântărețul italian a fost una dintre aparițiile neașteptate ale serii, iar publicul a primit cu entuziasm momentul.

Michele Morrone: „Îi iubesc pe români”

Pentru Two Feet, concertul a avut și o premieră. Artistul a interpretat pentru prima dată live piesa „Leave Me” în fața publicului din România, alături de Michele Morrone.

„Nu am mai cântat niciodată aici, sunt foarte entuziasmat. Este prima dată când sunt aici, în România, și prima dată când cânt piesa asta live, în fața oamenilor”, a spus Two Feet.

La rândul său, Michele Morrone le-a transmis un mesaj fanilor români: „Îi iubesc pe români, așa că sunt foarte fericit să fiu aici. Bucurați-vă de spectacol. Și bună seara!”

Artistul italian a povestit și un episod amuzant din timpul întâlnirii cu fanii. „Cineva mi-a cerut să facă o poză cu mine și a leșinat imediat, direct pe podea. I-am aruncat puțină apă rece, iar apoi chiar am făcut selfie-ul”, a povestit Michele Morrone.

Pe scenă au mai urcat Charlotte Cardin, De Wayne și Vicky Sometani. Festivalul Summer Well continuă și în următoarele zile, cu noi concerte și zeci de mii de participanți.

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