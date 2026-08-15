Actualitate· 1 min citire

Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru românii care sărbătoresc azi numele, dar și de Ziua Marinei

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris deIulian Budusan
Publicat15 aug. 2026, 10:12
SursăRealitatea.Net

Cu ocazia Adormirii Maicii Domnului și a Zilei Marinei, șeful statului le-a transmis românilor urări de pace sufletească, iar celor care își serbează onomastica, sănătate și împliniri. Președintele a adus un omagiu marinarilor, subliniind că dincolo de curaj, credința este cea care îi ghidează și îi aduce mereu cu bine acasă pe cei ce înfruntă mările.

În mesajul transmis de Sfânta Maria și Ziua Marinei, șeful statului a subliniat rolul strategic al Mării Negre pentru securitatea și economia europeană. Președintele le-a transmis urări de bine celor care își serbează onomastica și le-a mulțumit marinarilor civili și militari pentru sacrificiul și disciplina de care dau dovadă.

Un spațiu strategic de securitate și oportunitate economică

Șeful statului a atras atenția asupra contextului geopolitic actual, arătând că Marea Neagră reprezintă nu doar un punct nevralgic pentru stabilitatea continentului, dar și o uriașă oportunitate de dezvoltare pentru țara noastră.

Potrivit acestuia, investițiile și atenția acordată Portului Constanța, Dunării, resurselor energetice și industriei navale pot transforma această regiune într-unul dintre principalele motoare economice ale României pe termen lung, fiind nevoie însă de consecvență și o viziune clară.

Un omagiu adus celor care înfruntă marea

În finalul mesajului, președintele a transmis felicitări tuturor celor care poartă numele Sfintei Maria și a lăudat activitatea marinarilor români. Valorile care definesc Marina Română — precum disciplina, pregătirea riguroasă și solidaritatea — reprezintă, în opinia sa, un reper esențial pentru întreaga societate românească.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

15 august ziua marineinicusor dan

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe