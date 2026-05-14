Super-Chivu face istorie în Italia! Inter a luat și Cupa, iar românul reușește eventul în sezonul de debut
Cristi Chivu
Cristian Chivu continuă sezonul perfect pe banca lui Inter Milan. Formația din Milano a câștigat miercuri seară Cupa Italiei, după succesul clar obținut în finala cu Lazio, scor 2-0, și a realizat astfel eventul în fotbalul italian.
După ce în urmă cu doar câteva săptămâni Inter devenea campioană în Serie A, echipa pregătită de Chivu a pus mâna și pe trofeul Cupei Italiei, completând un sezon spectaculos pentru tehnicianul român aflat la primul an pe banca nerazzurrilor.
Finala disputată pe Stadio Olimpico din Roma a fost controlată în mare parte de Inter. Prima mare ocazie a venit în minutul 11, când Lautaro Martinez a trimis cu capul puțin pe lângă poartă.
Deschiderea scorului s-a produs rapid. În minutul 14, după un corner executat de Barella, Marcus Thuram a reluat spre poartă, iar mingea a fost deviată în plasă de Marusic.
Inter și-a dublat avantajul în minutul 35, când Lautaro Martinez a împins mingea în poartă din apropiere, după o fază excelent construită de milanezi.
Lazio a încercat să revină în joc după pauză, însă ocaziile importante au fost rare. Noslin a trimis peste poartă de la marginea careului, iar Boulaye Dia a fost blocat excelent de portarul Josep Martinez.
De cealaltă parte, Inter putea închide definitiv meciul în minutul 70, însă Luis Henrique a ratat ținta din poziție bună.
Fluierul final a consfințit triumful lui Inter, care cucerește a zecea Cupă a Italiei din istoria clubului, în timp ce Cristi Chivu își trece în palmares o performanță uriașă încă din primul sezon ca antrenor principal în Italia.
