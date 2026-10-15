Se ridică restricțiile de weekend de pe bulevardul Nicolae Bălcescu

Circulația auto pe bulevardul Nicolae Bălcescu din Buzău va fi reluată fără restricțiile de weekend începând cu 24 octombrie 2026, odată cu trecerea la ora de iarnă.
Șoferii din Buzău vor putea circula din nou fără restricțiile de weekend pe bulevardul Nicolae Bălcescu, începând cu weekendul din 24 octombrie 2026. Măsura coincide cu trecerea la ora de iarnă și marchează încheierea perioadei în care tronsonul era rezervat pietonilor la sfârșitul săptămânii.
Când se redeschide circulația pe bulevardul Bălcescu
Restricțiile sezoniere de circulație de pe bulevardul Nicolae Bălcescu din municipiul Buzău urmează să fie ridicate începând cu weekendul 24–25 octombrie.
Măsura este aplicată în fiecare an, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Municipal, și presupune închiderea temporară a circulației autovehiculelor pe tronsonul stabilit, în perioada de primăvară și vară până în toamnă.
În 2026, restricția se încheie odată cu trecerea la ora de iarnă, programată în noaptea de 24 spre 25 octombrie. Astfel, conducătorii auto vor putea folosi din nou bulevardul fără interdicția specifică weekendurilor din sezonul cald.
În ce interval era interzis accesul mașinilor
Pe durata aplicării măsurii, circulația autovehiculelor era interzisă de sâmbătă, de la ora 12:00, până luni dimineața, la ora 04:00.
Restricția viza tronsonul bulevardului Nicolae Bălcescu cuprins între zona Instituției Prefectului și Poarta Crângului, transformat temporar într-un spațiu destinat pietonilor.
Există și excepții pentru autovehiculele de intervenție ale serviciilor de utilitate publică, atunci când acestea folosesc semnalele luminoase și sonore de avertizare, conform regulilor menționate de autorități.
Șoferii și riveranii vor putea circula din nou pe Bălcescu
Ridicarea restricției va facilita deplasarea conducătorilor auto prin această zonă a municipiului și va elimina necesitatea folosirii rutelor ocolitoare în weekend.
De asemenea, persoanele care locuiesc în blocurile din apropierea bulevardului vor putea reveni la traseele obișnuite pentru a ajunge la domiciliu.
Restricția de weekend de pe Nicolae Bălcescu este o măsură sezonieră aplicată de mai mulți ani în Buzău, cu scopul de a permite folosirea tronsonului ca zonă de promenadă în perioadele cu vreme favorabilă.