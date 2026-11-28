Publicat 28 nov. 2026, 13:53 Sursă observatornews

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a anunțat, joi, 28 noiembrie 2026, că circulația feroviară se desfășoară în condiții normale de siguranță, nefiind semnalate probleme cauzate de ninsori și viscol.

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