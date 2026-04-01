România trimite avioane F-16 în misiune NATO în Lituania. Anunțul MApN

Sursă: realitatea.net

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că, începând de miercuri, 1 aprilie, Forțele Aeriene Române încep o nouă misiune de Poliție Aeriană Întărită în statele baltice, prin dislocarea detașamentului „Carpathian Vipers” în baza aeriană Šiauliai din Lituania.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, în misiune NATO

Potrivit anunțului oficial, aproximativ 100 de militari români și șase aeronave F‑16 Fighting Falcon sunt dislocați în Lituania, în baza aeriană Šiauliai. Misiunea se va desfășura în perioada aprilie – iulie 2026 și face parte din angajamentul României față de securitatea colectivă a NATO.

Detașamentul românesc va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită, componentă esențială a măsurilor Alianței pentru protejarea spațiului aerian al Țărilor Baltice.

Rolul aeronavelor F‑16 în misiunea din Lituania

Avioanele F‑16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române vor executa misiuni de avertizare timpurie și intervenție rapidă pentru identificarea și clarificarea situațiilor aeriene suspecte. Acestea vor aplica măsurile legale împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

Misiunea contribuie la descurajarea activităților aeriene neautorizate și la menținerea securității în regiunea baltică, aflată în proximitatea unor zone cu risc ridicat.

Importanța angajamentului României în cadrul NATO

Participarea României la misiunea de Poliție Aeriană Întărită reprezintă o parte fundamentală a contribuției țării la apărarea colectivă a Alianței. Prezența militarilor români în Lituania consolidează postura defensivă a NATO pe flancul estic și demonstrează solidaritatea între statele membre.