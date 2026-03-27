Putin pierde teren în Rusia: nivelul de aprobare, la minimul ultimilor ani de război

Popularitatea lui Vladimir Putin înregistrează un recul vizibil, chiar și în sondajele realizate de instituții apropiate Kremlinului.

Datele publicate de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia (VTsIOM) arată că, în perioada 19–22 martie, rata de aprobare a liderului rus a coborât la 70,1%, în scădere cu aproape două puncte procentuale față de intervalul anterior.

Potrivit publicației independente Meduza, acesta este cel mai redus nivel înregistrat de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, lansată la finalul lunii februarie 2022.

Scăderea este semnificativă și prin comparație cu alte momente tensionate din ultimii ani. De exemplu, în iunie 2023, în timpul revoltei conduse de Evgheni Prigojin, sau în august 2024, în contextul incursiunilor ucrainene în regiunea Kursk, nivelul de susținere pentru Putin era mai ridicat.

În paralel, indicatorul privind încrederea în președintele rus a înregistrat, la rândul său, o scădere, ajungând la 75%, cu aproximativ 1,7 puncte procentuale mai puțin decât în perioada precedentă.

Chiar dacă nivelul rămâne relativ ridicat, tendința descendentă observată în sondajele oficiale este considerată un semnal important privind evoluția percepției publice în Rusia, în contextul războiului prelungit și al presiunilor economice.