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Actualitate· 1 min citire
Nebunie pe litoral! Nibiru se pregătește să primească peste un milion de oameni
Nibiru
Nibiru se pregătește pentru unul dintre cele mai aglomerate weekenduri de pe litoral. Organizatorii se așteaptă la peste un milion de vizitatori pe durata evenimentelor, iar Selly spune că urmează „cel mai fantastic weekend de pe litoral”.
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