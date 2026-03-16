Peste 50 de kilograme de carne tocată de pui, suspectă de Salmonella, retrase de la vânzare în Buzău

Peste 50 de kilograme de carne tocată de pui, suspectă de contaminare cu Salmonella, au fost retrase de la comercializare în urma unor controale realizate de inspectorii sanitar-veterinari din Buzău. De asemenea, autoritățile au retras de pe piață și aproximativ 14 kilograme de file de cod congelat.

Acțiunea face parte dintr-o serie de verificări desfășurate în luna februarie de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău, care au vizat întregul lanț alimentar, de la producție până la comercializare. În total, inspectorii au verificat peste 360 de operatori economici din județ. Controalele au vizat condițiile de igienă, trasabilitatea produselor, etichetarea alimentelor și stabilirea profilului de risc al operatorilor din domeniul alimentar.

"În urma controalelor efectuate au fost constatate următoarele neconformități: deficiențe privind întreținerea spațiilor, deficiențe de depozitare, etichetare neconformă, lipsa verificării stării de sănătate, lipsa monitorizării temperaturii din spațiile frigorifice, deficiențe de depozitare și manipulare a produselor alimentare. Urmare a acestor neconformități au fost aplicate nouă amenzi contravenționale în valoare totală de 54.800 lei și 31 avertismente", informează DSVSA Buzău.

Inspectorii au prelevat aproximativ 190 de probe de produse alimentare de origine animală pentru a verifica dacă acestea respectă prevederile legale.

"În perioada menționată, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea a cinci alerte alimentare primite prin Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente și Furaje și au fost retrase de la comercializare 53 de kilograme de carne tocată de pui posibil contaminată cu Salmonella spp."

Autoritatea sanitar-veterinară a intervenit și în cazul unor notificări primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă.

"În aceeași perioadă, DSVSA Buzău a intervenit pentru soluționarea a patru notificări de neconformități primite prin Sistemul de Asistență și Cooperare Administrativă și au fost retrase de la comercializare 24 de bucăți de 600 de grame file de cod congelat ce a avut ca neconformitate raportul apă/proteină", informează sursa citată.

DSVSA Buzău anunță că verificările din domeniul alimentar vor fi intensificate în perioada următoare, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, când consumul de produse alimentare crește semnificativ.