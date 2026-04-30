Crește numărul cazurilor de mușcături de căpușe la Buzău. Medicii trag un semnal de alarmă

Spitalul Județean de Urgență Buzău a raportat o creștere a numărului de pacienți care s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe după ce au fost mușcați de căpușe. În perioada 20–29 aprilie 2026, nu mai puțin de 21 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dintre care opt sunt copii.

Potrivit reprezentanților spitalului, citați de Agerpres, toți pacienții au beneficiat de tratament profilactic și au fost monitorizați corespunzător. Medicii avertizează că astfel de mușcături nu trebuie ignorate, deoarece pot transmite afecțiuni grave, precum Boala Lyme.

Specialiștii subliniază că temperaturile ridicate din această perioadă favorizează apariția căpușelor, atât în parcuri și grădini, cât și în zonele împădurite. În acest context, persoanele care aleg să-și petreacă timpul liber în natură sunt sfătuite să adopte măsuri de protecție.

Recomandările medicilor includ purtarea de haine deschise la culoare, cu mâneci lungi, pentru a facilita observarea insectelor. De asemenea, în cazul unei mușcături, este esențială prezentarea la medic, unde căpușa poate fi îndepărtată în condiții de siguranță, iar pacientul poate primi tratamentul adecvat și indicații suplimentare de la specialiștii în boli infecțioase.

Autoritățile medicale atrag atenția că prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale pentru evitarea complicațiilor.