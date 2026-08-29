Linii de comunicare: Ce coincidență! Asaltul la Pahonțu, început fix în ziua în care Fritz și-a pierdut mandatul

Atacul la Pahonțu nu este nimic altceva decât răzbunarea lui Fritz și a forțelor care îl susțin împotriva președintelui Nicușor Dan, pe care Fritz îl acuză că nu l-a ajutat. Cum ar fi vrut Fritz să fie ajutat? Președintele să blocheze promulgarea modificărilor la Legea ANI…
De altfel, atacurile repetate ale lui Fritz la adresa președintelui sunt din ce în ce mai agresive și mai disperate, ceea ce arată că nicio secundă nu i-a trecut prin cap că va fi înlăturat de la conducerea Primăriei Timișoara și adus într-o situație în care riscă și pierderea șefiei USR.
Subiectul Pahonțu nu este decât ultimul din seria de atacuri și presiuni la adresa lui Nicușor Dan, începută imediat după câștigarea alegerilor prezidențiale. Scopul: să-l împingă pe acesta să se supună obiectivelor politice ale USR și rețelei informale de putere interne și internaționale care se află în spatele lor.
Reacțiile interne, dar și cele externe, confirmă faptul că Dominic Fritz reprezenta un proiect mult mai sofisticat decât un simplu primar de municipiu.
Tot Recorder a fost folosit ca vârf de lance la adresa justiției, după presiunea pusă pe președinte pentru a numi la vârful parchetelor oamenii doriți de Fritz, USR și păpușarii lor.
Demonizarea Liei Savonea a urmat fix același tipar ca linșajul mediatic îndreptat împotriva lui Pahonțu, care acum este acuzat pe rețelele sociale asociate USR, fără nicio probă, că a omorât oameni cu mâna lui.
Presiunea pusă pe președinte pentru a-l salva pe Bolojan de la demitere a fost, de asemenea, orchestrată cu aceleași narative, de către aceeași combinație de site-uri și conturi de Facebook care au fost activate acum împotriva lui Pahonțu. Și atunci presiunea împotriva președintelui s-a construit pe ideea că a fost capturat de „sistem”, de servicii. Ca și acum, tot fără dovezi.
Aceleași mecanisme de presiune mediatică au fost activate pentru a-l determina pe președinte să renunțe la obiectivul său major de politică externă, anume repararea fișurilor apărute în relația strategică cu SUA după revenirea lui Trump la Casa Albă și după anularea alegerilor. Criticile vehemente aduse președintelui pentru presupuse gesturi de apropiere față de MAGA, pentru participarea la Consiliul Păcii, pentru textele publicate de reafirmare a legăturilor strânse dintre România și SUA, toate au fost puse într-un fals conflict cu o presupusă poziție anti-europeană a lui Nicușor Dan. Criticile normale și moderate prezente în discursul acestuia de Ziua Europei, ca și anularea vizitei lui Metsola, au fost prezentate de grupul de presiune drept adevărate catastrofe naționale.
Linșarea mediatică a lui Pahonțu nu poate fi analizată altfel decât în contextul campaniei de presiune împotriva președintelui pe tema numirii unor noi șefi de servicii de informații. Nu există zi care să treacă fără ca președintele să nu fie criticat pe vreun site sau cont de Facebook că nu numește noi șefi de servicii. Scopul: presarea președintelui pentru ca numirile să fie în favoarea unor oameni agreați de ei.
Nu în ultimul rând, este ușor de observat că Recorder, Hotnews, Libertatea, G4 și ecosistemul de social media atacă programatic serviciile de informații, justiția, parlamentul, CCR, BOR și, în general, toate instituțiile de bază ale statului român.
Cui convin aceste atacuri menite să slăbească încrederea cetățenilor în stat și în instituțiile fundamentale?